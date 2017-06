Los consejos de la mejor estudiante de la EvAU de Castilla-La Mancha

Eva María Grande, estudiante del IES Fray Luis de León de Cuenca, que ha obtenido la mejor nota en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), ha asegurado que la «clave» de su resultado es «ser constante y tener una buena base para el que el esfuerzo no sea tan grande».

Después de haber sacado un 9,95 sobre 10 en la prueba de acceso a la universidad, Grande ha asegurado que no le ha costado mucho prepararse estos exámenes, pues realmente solo ha dado un repaso a las materias porque ha estudiado de forma constante durante todo el año.

«No hace falta dejar aficiones. Es cuestión de organización», ha insistido esta estudiante conquense, que ha apuntado que dos o tres semanas antes de la prueba se planificó unos horarios de estudio para poder realizar otras cosas.

Eva María Grande, que ha optado por un grado de Economía y Negocios Internacionales que va a cursar en la Universidad de Alcalá de Henares, se ha mostrado convencida de que es un «error» guiarse por las notas y estudiar carreras que tengan prestigio pero que «no llenen o gusten».

Ella, que tiene claro que quiere dedicarse a la economía global o estudiar oposiciones para ser profesora de economía, confiesa que el hecho de haber obtenido el mejor resultado de toda la región no ha cambiado nada, pues su vida «sigue igual», aunque sorprendida por la nota.

«Los exámenes me salieron muy bien, pero no esperaba esta nota. El esfuerzo da sus frutos, pero he visto gente que también se ha esforzado mucho y no ha obtenido tan buenos resultados», ha señalado esta estudiante conquense, que el próximo 4 de julio va a participar en Toledo en un acto de reconocimiento a los mejores expedientes de EvAU, de toda la región.