El Consejo Ciudadano de Podemos votarÃ¡ el miÃ©rcoles la entrada en el Gobierno

El Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha se reunirá este miércoles para decidir la entrada de la formación morada en el Ejecutivo autonómico y el apoyo a los presupuestos de la comunidad para 2017, según han informado a Efe fuentes del partido.

En caso de que este órgano dé su visto bueno, la decisión tendrá que ser ratificada después por la militancia en otra votación. Este lunes se reúne el Consejo de Coordinación de Podemos Castilla-La Mancha, es decir, la dirección del partido en la región para estudiar el principio de acuerdo alcanzado entre el líder autonómico, José García Molina, y el presidente regional, Emiliano García-Page, para desbloquear los presupuestos de 2017.

Hay que recordar que el presidente García-Page ha ofrecido a Podemos entrar en el Gobierno con una vicepresidencia y una consejería que se encargaría de coordinar el Plan de Garantías Ciudadanas.

Dos preguntas diferenciadas

Por otra parte, el diputado de Podemos David Llorente, contrario a que su partido entre en el Gobierno regional, ha planteado este lunes que en la consulta a la militancia haya dos preguntas: por un lado, la aprobación o no de los Presupuestos; y por el otro, la entrada en el Gobierno.

«Consideramos que estas dos cuestiones deben decidirse de forma separada, pues la aprobación o no de los presupuestos no tiene por qué implicar necesariamente la entrada o no en el Gobierno. Por ello, reclamamos que en la consulta a la Asamblea Ciudadana Regional se formulen dos preguntas diferenciadas. También debería aportarse con antelación la información relevante para que podamos debatir y decidir de manera informada», ha explicado Llorente.

«Esta consulta nos ofrece la oportunidad de demostrar que nosotros y nosotras no tenemos miedo a la democracia y que en nuestro partido los inscritos y las inscritas decidimos sobre todas las cuestiones importantes. Debemos poder decidir, por tanto, sobre todas las opciones relevantes para que el derecho a decidir sea una realidad en Podemos Castilla-La Mancha», añade el diputado de Podemos.