CCOO y UGT reclaman en la calle salarios y empleos dignos

Los sindicatos CCOO y UGT han salido este domingo a las calles en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para reclamar salarios y empleos dignos, la revisión de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y para protestar por el encarecimiento de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.

El secretario regional de CCOO, José Luis Gil, participó en la concentración de Ciudad Real y, en declaraciones a los periodistas, aseguró que «es de justicia que los salarios se recuperen de manera razonable en Castilla-La Mancha» y que la gente note que está cambiando la economía para ellos.

El secretario regional de CCOO hizo un llamamiento a los empresarios de la región para que «sean corresponsables con la gente que más lo necesita» y ha pedido que se retome la negociación que a nivel nacional se inició con la CEOE sobre los salarios, para salir de una vez de esta situación.

En su opinión, después de que en el conjunto del país los trabajadores hayan perdido «un 25% del poder salarial», ha llegado el momento de hablar de recuperación de los salarios para que, a su vez, «la demanda se recupere».

En este sentido, Gil recordó que hace unos días el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, aseguró que en 2016 en Castilla-La Mancha hubo un 40% de pymes que tuvieron pérdidas, un dato preocupante pero para el que la solución no es la contención salarial, sino que hay que incentivar el consumo.

Gil hizo un llamamiento al Gobierno de España para que deje de ser «insensible a la pobreza energética» y ha dicho que «cuando hay en este país ancianos que fallecen porque no tienen recursos para calentarse en invierno, y el Gobierno de España no entiende que el problema son las eléctricas y no las personas, existe un problema serio, incluso de la calidad de la democracia».

Por otro, lamentó que el Gobierno esté «haciendo un ejercicio de cinismo que no tiene parangón, siga poniendo en riesgo las pensiones de hoy y del futuro». Por eso, el Gobierno debe escuchar y cambiar de actitud «con las personas que más lo necesitan y también con las pensiones», aseguró.

Manifestación de los sindicatos en Toledo - CCOO

En Toledo, la concentración tuvo lugar en la plaza de Zocodover, frente a la Delegación del Gobierno, donde los responsables provinciales de UGT y CCOO de Toledo, Alberto Sánchez y Jesús García Villaraco, denunciaron el continuo crecimiento de la desigualdad y la pobreza y la falta de diálogo social.

Sánchez lamentó las «políticas injustas» que están «castigando y discriminando» a los colectivos vulnerables», así como ha pedido suscribir un «contrato social que garantice los servicios públicos de calidad» y la derogación de la reforma laboral.

«Hay que recuperar poder adquisitivo porque es la única forma de recuperar la economía y el consumo», dijo Sánchez.

Por su parte, García Villaraco lamentó que la crisis se está alargando para mucha gente, sobre todo para los trabajadores, los pensionistas y los parados que no tienen prestaciones ni subsidio, y que «los únicos brotes de la economía se los han llevado los de siempre».