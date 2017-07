Castilla-La Mancha ha perdido mÃ¡s de 4.200 exÃ¡menes de conducir por la huelga

Hay quien realiza una comparación entre la actual huelga de examinadores del carnet de conducir con las también frecuentes de controladores aéreos. En realidad se parecen en que la incomparecencia laboral de personas claves e imprescindibles en esos servicios terminan perjudicando a terceros. En este segundo caso a miles de personas -muchos estudiantes en esta época- que necesitan sacarse el permiso de conducción y lógicamente a las numerosas autoescuelas. Estas son las que, ante las cuantiosas pérdidas en la época de mayor trabajo y rentabilidad para ellas, se manifiestan este lunes en Madrid con representación de varios territorios del país y el martes lo harán en Toledo las autoescuelas de esta provincia.

Para evaluar las consecuencias en Castilla-La Mancha de la huelga de examinadores del permiso de conducción, ABC contacta con el presidente regional de autoescuelas, Juan Antonio Gómez, a la vez presidente del sector en la provincia de Albacete, quien señala que en Castilla-La Mancha el seguimiento de la huelga de examinadores ha llegado a alrededor del 90 por ciento. Ese cálculo supone que el número de exámenes sin realizar en la región en estos días de huelga puede superar los 4.200, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Albacete diariamente se llevan a cabo unos setenta exámenes, número que superan Ciudad Real y Toledo, aunque en Cuenca y Guadalajara el número es menor. Hay que tener en cuenta que hasta ahora la huelga ha afectado a tres días por semana, con exámenes los jueves y viernes.

Según los últimos datos, Ciudad Real es la provincia que ha sufrido la mayor bajada en el número de examinadores, al pasar de 9 a 5 en un periodo de diez años. Por su parte, Cuenca tiene 3 examinadores, habiendo perdido uno; Guadalajara tiene 3 examinadores y ha perdido dos; en Toledo operan 8 examinadores, dos menos; y Albacete es la única provincia de la Comunidad en la que la plantilla de 9 examinadores no ha disminuido. Por tanto, en la región hay 28 examinadores, 9 menos que en 2007.

Según Juan Antonio Gómez, la actual huelga supone, aparte de un problema y un contratiempo directo para los aspirantes a sacarse el carnet, un importante quebranto económico para las autoescuelas. Por un lado, se produce una bajada de clases prácticas, ya que la gente que no se examina no da clases y no quiere volver a hacerlo hasta que no sepa cuándo se examina. Y por otro lado, también se produce una bajada de matrículas porque como todo el mundo ya conoce el problema que está ocurriendo, al ser vox populi, muchos han optado por no matricularse y esperar al año que viene. «Son estudiantes sobre todo. Estamos en la época en la que más matrículas tenemos porque los estudiantes a partir de junio empiezan a matricularse, pero este año ha habido un bajón importante», indica Gómez.

A nivel regional es difícil cuantificar el quebranto económico para las autoescuelas, si bien en la esfera nacional la federación ha barajado un descenso de ingresos en torno a los dos millones de euros. Además, según indica Gómez, la Federación Nacional de Autoescuelas ha pedido por escrito a la Dirección General de Tráfico una compensación económica, «que no creo que la den», aunque apunta también a otras fórmulas compensatorias como la bajada del IVA «para paliar el gran problema que estamos teniendo».

Tortazos a todos lados

En Castilla-La Mancha existen alrededor de 500 autoescuelas, unas 100 en Albacete, en torno a 150 en Toledo y Ciudad Real, unas 20 en Guadalajara y alrededor de 50 en Cuenca.

Respecto a una posible solución al problema, Juan Antonio Gómez indica que «nosotros no somos quien para dar la razón a unos u otros, porque podemos apoyar que suban el sueldo a los examinadores o a la DGT decirles que no se lo suban porque no llevan razón». Lo que tiene claro el sector de las autoescuelas es que el problema es de esos en los que un tercero es el que sale perjudicado. «En efecto, estamos en medio y nos llegan todos los tortazos, aunque somos los que menos culpa tenemos», indica Gómez, que también añade que «siendo honrados, a los examinadores les prometieron una serie de cosas en 2015 en otra huelga que hicieron y que se cerró con un acuerdo con la que entonces era directora general de Tráfico, María Seguí, pero que no se ha cumplido».

Para el presidente regional de autoescuelas, «en ese sentido llevan razón los examinadores, sobre todo por la subida del complemento salarial, que es lo que ellos buscan, de unos 250 euros al mes. También es verdad, por otro lado, que la Dirección General de Tráfico ha lanzado un aumento de plantilla, que era otra de las reivindicaciones que tenían, y creo que van a sacar 170 plazas más, lo cual podría solucionar el problema de falta de personal. Pero el aumento de sueldo no se ha producido y ahí está la cuestión».

En opinión de Gómez, es posible que los examinadores no fueran conscientes de su posición de fuerza y de que están en un puesto clave cuyas consecuencias sufren terceros, aunque reconoce que «también es verdad que están haciendo un esfuerzo importante al tener un bajón de sueldo después de tantos días de huelga».

En estos momentos, Albacete es la única provincia de la región que tiene exámenes en agosto, «porque desde hace muchos años teníamos pactado que no se interrumpiesen los exámenes en agosto, aunque en ese mes vamos a tener la mitad de plantilla, cuatro examinadores» dice Gómez.

Lógicamente, el problema más importante se produce en las provincias en las que agosto se cierra por vacaciones y la actividad se reanuda en septiembre, un mes en el que los examinadores han anunciado que va a haber una nueva huelga. No obstante, ese nuevo paro lo tienen que «convocar a partir del 4 de septiembre, si bien la DGT ya ha dicho que esa huelga de septiembre tendrá servicios mínimos, aunque si vuelve a ser que de cinco días examinan dos, pues menudos servicios mínimos», critica Gómez.

En este sector de las autoescuelas de Castilla-La Mancha, entre profesores y personal administrativo están empleadas una media de 2,5 personas por autoescuela, lo que hace que algo más de mil familias de la región dependan de esta actividad.