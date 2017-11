El caso de presuntas irregularidades del que se acusa a Amparo Torres se archivó hace dos años Se acusaba a empresas de familiares suyos por la construcción de un hotel en Alcalá del Júcar

Mariano Cebrián

24/11/2017 12:36h Actualizado: 24/11/2017 13:00h

Desde que el 7 de noviembre se conociera, a través de un comunicado, que el Gobierno de Castilla-La Mancha apartaba a la directora provincial de Fomento en Albacete, Amparo Torres, a la que sustituyó César López Ballesteros, no se ha parado de especular sobre las causas de este cese tan repentino e inesperado.

Desde la Consejería de Fomento no han aclarado de manera clara el porqué de dicha sustitución, pero todo apuntaba a la batalla por la Secretaría Provincial del PSOE de Albacete como posible causa de su cese, pues Amparo Torres aparecía el día anterior en la presentación de la precandidatura de Santiago Cabañero, al que dio su apoyo como oponente de Pedro Antonio Ruiz Santos en estas primarias.

Sin embargo, la sorpresa saltaba este jueves, cuando la Cadena Ser daba a conocer que las «verdaderas razones» del cese de la directora provincial de Fomento en Albacete eran unas investigaciones de la Guardia Civil iniciadas en 2015 sobre presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por empresas de familiares suyos en torno a la construcción de un hotel y otras obras en Alcalá del Júcar (Albacete).

Pues bien, según ha podido saber ABC, el Juzgado de Instrucción de Casas Ibáñez (Albacete), partido judicial al que pertenece Alcalá del Júcar, explica que el caso se archivó poco después de que se abrieran diligencias previas, también en 2015, porque la Fiscalía no encontró indicios de delito. Además, en este caso no hubo acusación particular.

Ante estas acusaciones, la exdirectora provincial de Fomento en Albacete ha anunciado que ya ha iniciado los trámites para emprender acciones legales frente a los responsables de las «falsedades vertidas» a lo largo de esta semana explicando su cese. En un comunicado remitido a los medios, Amparo Torres asegura que dichas informaciones, «además de ser calumniosas y difamatorias, atentan contra su honor personal y profesional, así como el de su familia».