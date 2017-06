El alcalde de Guadalajara se liberará al 90% con un sueldo anual de 60.000 euros

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se liberará al 90 por ciento y con un sueldo de 60.491 euros anuales, tras realizar esta propuesta el Grupo popular en la Comisión de Asuntos Generales del Ayuntamiento, que ha sido aceptada por Ciudadanos.

El regidor de Guadalajara actualmente no cobra salario del Consistorio sino de su trabajo como médico en el Hospital Universitario de Guadalajara, ya que hasta el momento y pese a varias propuestas, no se había llegado a un acuerdo en su liberación que Román defendía que no fuese al 100 por ciento, para poder compaginar con su actividad profesional de médico como ha venido haciendo en legislaturas anteriores.

Esta situación que ha generado las críticas de toda la oposición, quienes reivindican para Guadalajara un alcalde a tiempo completo.

Tras una última propuesta de liberación del 80 por ciento y 60.000 euros rechazada por todos los grupos menos el PP, la semana pasada el PP propuso una liberación del 90 por ciento, con una dedicación del 10 por ciento a su actividad fuera del Consistorio, que se traduce en 4 horas semanales, y que ha sido aceptada por C's con lo que, salvo imprevisto, saldrá adelante en el pleno del próximo viernes.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Alejandro Ruiz, ha señalado este martes a preguntas de los medios de comunicación que su grupo siempre ha defendido que «el alcalde tenía que volver al Ayuntamiento», al tiempo que comprende «que como profesional, pudiera hacer un ejercicio residual de su profesión».

Asimismo, ha señalado que la propuesta de trabajar 4 horas semanales fuera del Consistorio «se podía ajustar a ese carácter residual y sirve para volver a traer al alcalde del Hospital al Ayuntamiento de Guadalajara».

En opinión de Ruiz, con la propuesta realizada por el PP en la Comisión de Asuntos Generales se logra «un beneficio mayor», ya que se volverán a atender todas las cuestiones en horario de mañana, volverán los plenos en horario de mañana y no se jugarán «con los turnos del funcionariado».

A preguntas de qué había motivado su cambio de postura, ya que en anteriores propuestas de liberación al 80 por ciento, Ruiz instó al regidor a liberarse al 100 por ciento, tal y como señaló en pleno, el portavoz de Ciudadanos ha negado que pidiese dicha liberación al 100 por ciento, y ha explicado que defendió «una dedicación plena compatible con una tarea residual».