Hay 90.365 personas en listas de espera, Â«el mejor dato en 9 aÃ±osÂ»

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha ofrecido este lunes los datos de pacientes en lista de espera hasta el pasado mes de junio: «90.365, el mejor dato en los últimos nueve años».

Ha remarcado que «esta cifra supone 81.205 pacientes menos que en el segundo año de Gobierno del PP y más de 16.000 si la comparativa se hace desde el mes de junio de 2015 cuando el PSOE llegó al Gobierno».

Durante la comparecencia, el consejero ha estado acompañado de la directora gerente del Sescam, Regina Leal, y por el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros. Este último se ha referido a losdatos publicados este lunes en el Portal de Transparencia: «Durante el segundo año del Gobierno del Partido Popular, las listas de espera aumentaron en 20.292 personas, pasando de los 151.278 usuarios que estaban pendientes de una intervención quirúrgica, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica, a las 171.570 personas que había en junio de 2013, el máximo récord de la serie histórica para un mes de junio».

Asimismo, el consejero ha insistido en que «la reducción de listas de espera se ha registrado de forma paralela a un descenso de las derivaciones a la sanidad privada, pasando de 3.964 en el primer semestre de 2016 a las 2.385 del mismo periodo del presente ejercicio. Estas derivaciones, además, se producen sólo a clínicas castellano-manchegas, «y ni una sola a la Comunidad de Madrid».

Actividades sanitarias

Fernández Sanz ha explicado que «el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha incrementado su actividad quirúrgica global por encima del tres por ciento en el primer semestre de 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior, habiendo registrado por encima de las 1.600 intervenciones más. En concreto, en los seis primeros meses de este año se han superado las 60.000 intervenciones quirúrgicas, «un dato muy destacable si se tiene en cuenta que en el mismo periodo de 2013 no se llegó a las 55.000.»

En relación con las actividades externas, «el incremento respecto al año pasado sobrepasa el 11 por ciento, habiéndose valorado ya más de 650.000. Son 60.000 primeras consultas más que en el mismo periodo del año pasado, un dato que cobra especial relevancia si lo comparamos con el mismo periodo de 2013 cuando el Servicio Regional de Salud no había llegado a las 580.000 primeras consultas valoras» ha añadido el consejero.

Durante la rueda de prensa, Fernández Sanz ha hecho alusion de los incrementos producidos en resonancias magnéticas y en tomografía axial computarizada (TAC). El consejero ha afirmado que «en los seis primeros meses de este año se han realizado 44.316 resonancias magnéticas, casi 10.700 más que en el mismo periodo de 2013, y 82.411 TAC, 7.651 más que hace cuatro años».

Finalmente, Fernández Sanz ha dicho que «no tener presupuestos nos está limitando, como en no haber podido crecer más en sustituciones, en haber contratado más profesionales, donde un ejemplo claro son los cuidados paliativos y no hemos podido iniciar la detección precoz del cáncer de cérvix, así como la mayoría de cosas que se anunciaron en el Debate sobre el Estado de la Región, pero intentaremos cumplir todos los compromisos del año 2017 si hubiese presupuestos».