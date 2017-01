El Rey regresa Â«convencidoÂ» de que Arabia SaudÃ­ adjudicarÃ¡ Â«muchos mÃ¡s proyectosÂ» a empresas espaÃ±olas

El Rey ha emprendido regreso a Madrid desde Arabia Saudí convencido de que las empresas españolas conseguirán que se les adjudiquen «muchos más» proyectos en este rico reino petrolero. «Estamos convencidos de que a los primeros proyectos ya adjudicados a las empresas españolas en Arabia Saudí les seguirán muchos más», afirmó el Rey en la mañana de este lunes en Riad, donde ha intervenido en un encuentro empresarial en el que han participado unas treinta compañías españolas y otras tantas saudíes.

Ante todos ellos, Don Felipe transmitió un mensaje de confianza en las compañías españolas: «Pueden estar seguros de que las empresas españolas continuarán estando a la altura», dijo. Y, además, se mostró «seguro» de que el «AVE del desierto», que están construyendo empresas españolas, «será finalizado con éxito y servirá de exponente de la mejor tecnología mundial».

Y es que durante su visita a Riad, las autoridades saudíes han ratificado la prórroga de 14 meses y el pago de 150 millones de euros por sobrecostes a las empresas españolas para que terminen las obras del AVE que unirá las ciudades de La Meca y Medina y que debe entrar en servicio en marzo de 2018.

Así lo confirmó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el citado encuentro empresarial. El ministro agregó que la reunión de Don Felipe con el Rey Salman de Arabia Saudí fue «capital» para que se ratificara esta prórroga. El contrato del «AVE del desierto», presupuestado en 6.736 millones de euros, había sido el más alto alcanzado hasta la fecha por empresas españolas en el exterior.

Entre los empresarios españoles asistentes al encuentro, se encontraba el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, que sigue a la espera del «remate» final de un contrato de 2.000 millones de euros para empezar a construir cinco corbetas y una base naval para las Fuerzas Armadas saudíes. Durante el encuentro, Revuelta afirmó que «la visita de Su Majestad el Rey ha sido clave», pero no añadió nada más.

Entre los treinta empresarios españoles que asistieron al encuentro en Riad solo hay dos mujeres. Una de ellas es Clara Arpa, presidenta de Arpa, empresa especializada en la construcción de infraestructuras móviles para uso militar, civil o sanitario. Arabia Saudí la ha adjudicado un contrato para construir siete hospitales de campaña por un valor de 140.000 euros. En declaraciones a los periodistas, Arpa agradeció los esfuerzos del Rey y del Gobierno para apoyar a las empresas en el exterior. «No somos conscientes de la labor que realiza Su Majestad representando a las empresas españolas, pero la verdad es nos toman mucho más en serio que a otros países».

La otra mujer es Dorleta Urrutia, presidenta de Mondragón Wintec, que gestiona cuatro centros de Formación Profesional en Arabia Saudí. «Uno de los cuatro es de chicas, y en él estudien "emprendizaje" 200 alumnas», explicó. Urrutia añadió que el hecho de ser mujer no ha supuesto ninguna dificultad añadida a la hora de trabajar en Arabia Saudí. «Es mucho más sencillo de lo que cualquiera podría pensar. No me he sentido tratada de modo diferente a un hombre», dijo.

En el encuentro también intervino la secretaria de Estado de Comercio, Maria Luisa Poncela, que ha mantenido su vestuario occidental durante la visita, en lugar de cubrirse con la tradicional abaya (túnica negra larga que es obligatoria para la mujer en Arabia Saudí). Lo cierto es que las personas que forman parte de un séquito oficial están excluidas de la obligación de llevar abaya. Poncela afirmó que existen 5.314 empresas españolas que exportan a este país petrolero y agregó que «hemos pasado de tener ocho empresas instaladas en Arabia Saudí a tener 80».

El encuentro empresarial ha sido el último acto al que ha asistido Don Felipe en Riad antes de emprender regreso a Madrid, donde este martes asistirá en el Senado al encuentro previo a la Conferencia de Presidentes.