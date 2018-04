«No sé qué efecto os habrá causado ver la bandera republicana en la Escuela» Carta de despedida de Don Juan a sus compañeros de la Escuela Naval de San Fernando (Cádiz)

Don Juan de Borbón se vio obligado a abandonar urgentemente España el 15 de abril de 1936 tras la proclamación de la República. Sin tiempo que perder, tuvo que interrumpir su formación como marino en la Escuela Naval de San Fernando (Cádiz) y desplazarse a Gibraltar. Desde allí, escribió una carta de despedida a sus compañeros, muy poco conocida, que por su interés, publicamos a continuación:

«Mi querido Revuelta: A ti, como el más antiguo de todos mis compañeros me dirijo, para que me hagas el favor de transmitir a los demás mis más afectuosos recuerdos. Supongo que os habréis dado perfecta cuenta, el martes, de por qué no me despedí de vosotros de otra forma, pero me fue imposible, y aún después, aunque hubiese querido, no me lo habrían permitido, por deber permanecer mi partida en secreto hasta el último momento.

Mañana salgo en un vapor para Génova, y desde allí me iré a París a reunirme con el resto de mi familia.

Firmemente espero que os acordaréis del que siempre fue vuestro compañero efectivo, a las duras y a las maduras, pues sabed, que aunque ya no soy nadie, me acordaré siempre con mucho cariño de todos vosotros.

Yo no sé qué efecto os habrá causado el momento de ver izada la Bandera Republicana en la Escuela. Sólo sé el que me ha causado a mí el verla esta mañana, cuando llegué en el torpedero a un pueblecito al lado de Gibraltar. Os recomiendo que seáis ante todo buenos españoles, porque quién sabe si todo lo que está pasando no será para bien de España; ya que Dios lo permite. Para ello, estudiad, estudiad mucho, que todo lo que aprovechéis ahora será luego en bien de nuestra gloriosa Marina de Guerra.

En fin, os dejo de sermonear, pues no viene al caso, y solamente espero que me escribáis con alguna frecuencia. No sabéis lo que se echa de menos eso, fuera del país de uno.

Os ruego que saludéis en mi nombre a todos los alumnos, y recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo y ex-compañero.

Juan de Borbón

15 de abril de 1931.

P.S. Las señas no las sé todavía, pero ya os escribiré.

Revuelta, a Miralles hazme el favor de darle un abrazo muy especial, así como a Castro».