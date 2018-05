Impresionante acogida a la Reina, que cumple su promesa y visita el huerto de la campesina Diana «Nunca pensé que ese sueño se iba a hacer realidad»

La Reina ha visitado en la mañana de este martes la plantación de banano de Diana Céspedes, una campesina de 45 años a la que la ayuda española ha cambiado su vida, la de sus tres hijos y sus tres nietos. De hecho, hace diez años, Diana subsistía con treinta euros al mes, y ahora su hija estudia en la Universidad. Esta campesina conoció a la Reina en Madrid, en mayo del año pasado, cuando invitó a Doña Letizia a conocer su huerto, y la Reina le prometió que iría.

Finalmente, la visita ha tenido lugar este martes y cientos de vecinos de Los Tramojos, en la provincia de Azua (República Dominicana) han brindado a la Reina la más calurosa de las bienvenidas. Hombres, mujeres, alguna con rulos, y niños se han echado a la calle para recibir a Doña Letizia bajo un sol abrasador. Hacia tiempo que la Reina no experimentaba algo así.

Su anfitriona, Diana, ha relatado a los periodistas que «nunca pensó que ese sueño se iba a hacer realidad» y añadió: «Me siento orgullosa, contenta, una mujer extraordinariamente bien con esta visita». La campesina reconoció que, cuando estuvo en España, sí estaba nerviosa, «pero ahora que la Reina viene a mi tierra estoy contenta y relajada».

Vestida con un mono azul marino floreado, con cierto aire tropical, y unas alpargatas con tacón de cuña, Doña Letizia ha estado visitando la plantación de banano y la cooperativa, situada en Los Tramojos.

A Diana Céspedes, que también es presidenta de la Asociación de Mujeres la Esperanza, su vida le cambió «un 75 por ciento» cuando el empleado del banco le ofreció un microcrédito. «El muchacho me dijo: «Diana, usted califica para un préstamo«, y yo le dije que no, yo soy muy pobre y no puedo coger prestado». Como el empleado del banco insistió, Diana se lo consultó a su marido, y éste la animó a emprender.

Esta mujer, que inició su negocio con 10.000 pesos (unos 150 euros), recomendó a las demás mujeres del mundo que «echen para delante» porque «dando el paso es que se consiguen en la vida los sueños».

La plantación y cooperativa del banano, que agrupa a más de cuarenta productores, está financiada por Cooperación Española y por la Fundación Microfinanzas BBVA, que dirige la periodista María Oña, amiga y ex compañera de la Reina en TVE. Diana Céspedes recibió un préstamo de 6.275 dólares del BBVA y otras ayudas de Cooperación Española con los que montó su plantación en Azua. Actualmente, su huerto le produce unas veinte cajas de banano a la semana que exporta a Europa. Diana se ha convertido en protagonista de numerosos reportajes en la prensa dominicana por su amistad con la Reina.

Según declaró esta mujer a elcaribe.com, cuando conoció a Doña Letizia «empecé a sudar». «Cuando le di la mano, ella me apretó y aproveché para decirle: «Mire, si usted llega a Dominicana ¿cree que podría llegar a mi campo?, y me dijo: “Diana, te lo prometo!”. Para mí eso fue un logro».

Este martes se cumplen catorce años de la boda de los Reyes, aniversario que ha sorprendido a Doña Letizia en pleno viaje de Cooperación Española. Tras visitar la cooperativa del banano en Azua, la Reina se trasladará a Baní, donde conocerá el trabajo del Plan Internacional destinado a prevenir embarazos en adolescentes, así como matrimonios y uniones tempranas, un drama muy extendido en República Dominicana. Según Unicef, el 37 por ciento de las mujeres de este país se casan antes de cumplir los 18 años y el 12 por ciento antes de los quince, el porcentaje más elevado de Iberoamérica.

Después de visitar estos dos proyectos, la Reina continuará viaje a Haití, donde será recibida en el aeropuerto por la primera dama, Martine Moïse. La esposa del presidente de Haití ya dio la bienvenida a Doña Letizia la pasada semana, a través de la cuenta de Facebook, donde pidió a la Reina que le ayudara a cambiar la imagen de su país. Su deseo es que Haití pueda dejar de ser un destino de ayuda humanitaria y se convierta en un destino hospitalario.