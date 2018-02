El Rey Felipe: «No sabemos de qué serán capaces las máquinas» El monarca español asiste, junto a su padre, al 12º encuentro de Cotec Europa cerca de Lisboa

Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, se han desplazado a Lisboa para asistir a las afueras, en el Palacio Nacional de Mafra, al 12º encuentro de Cotec Europa, ese órgano dividido entre Italia, España y Portugal que analiza el impacto de la innovación y la tecnología en el desarrollo socioeconómico.

Han coincidido, por tanto, con el presidente de la República lusa, Marcelo Rebelo de Sousa, y con su homólogo transalpino Sergio Mattarela, además de con un conjunto de destacados empresarios, como José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo del BBVA.

«La robótica y la inteligencia artificial son dos realidades que caminan con paso firme e imparable», ha dicho el Rey de España poco después de haber cumplido 50 años. «En el último siglo, el empleo, cada vez más sofisticado y diverso, no ha dejado de crecer a escala mundial. Esta diversificación ha conducido a la progresiva especialización de los trabajadores», continuó antes de asegurar: «Cotec España pone de manifiesto en esta cumbre que la especialización extrema que caracterizó al empleo en las primeras sociedades industriales puede no ser la estrategia de adaptación más adecuada para el entorno laboral presente y futuro. Por eso aconseja hoy, más que nunca, promover el valor de la adaptación al cambio en todos los niveles educativos».

Para Felipe VI, «hemos de reconocer que no sabemos de qué serán capaces las máquinas en el medio plazo». Una reflexión inquietante que le ha llevado a referirse a un estudio realizado precisamente por orden de la delegación española de Cotec: el 77% de las compañías de nuestro país considera que «la falta de habilidades digitales de los trabajadores es un obstáculo para su competitividad».

Su creencia en los valores humanos le lleva a proclamar: «La combinación de destreza manual, conocimientos del oficio y empatía que exhiben muchos profesionales en su día a día es difícil de alcanzar por un robot». Eso sí, lanzó la siguiente advertencia: «Sin filosofía, ética, pedagogía, psicología, sociología o antropología y, por supuesto, sin educadores y formadores adecuados, será imposible la transformación social».

Su mensaje se ha inscrito en el marco del foro: «Empleo 4.0. Repensando la alianza entre el hombre y la tecnología», que ha tomado el relevo de la reunión celebrada en Madrid el año pasado. Esta circunstancia quiere decir que la próxima reunión de Cotec, fundada por Juan Carlos I hace casi 13 años, tendrá lugar en Italia.

Por su parte, José Manuel González-Páramo ha señalado desde su experiencia como consejero ejecutivo del BBVA: «Necesitamos contratar talento específico, como los científicos de datos».