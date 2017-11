La Cámara de Comercio de EE.UU. advierte del grave riesgo económico del desafío separatista El Rey preside el centenario de esta institución que agrupa a más de 300 empresas de los dos países

Almudena Martínez-Fornés

15/11/2017 21:48h

El Rey ha presidido en la noche de este miércoles la cena de gala ofrecida en el Teatro Real con motivo del centenario de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que agrupa a más de 300 empresas de los dos países. Un acto en el que el presidente de esta institución, Jaime Malet, ha advertido del grave riesgo económico del desafío separatista catalán.

«Cuando los políticos, los gobernantes, llevan a cabo procesos que pueden poner en peligro puestos de trabajo, inversiones y el bienestar de las familias, las asociaciones empresariales debemos de estar allí», afirmó. «No para crear puentes. No para crear soluciones paralelas. No para contemporizar, hacer seguidismo o ponerse de perfil. Sino para analizar las situaciones en profundidad y advertir de los riesgos a nuestros socios y a la sociedad, claramente, sin dobles lenguajes ni equilibrios semánticos».

«En estos últimos días -agregó- todos hemos visto como una deriva política grave, muy grave, ha puesto en peligro el ciclo alcista de nuestra economía: decenas de planes de inversión abortados o suspendidos y cientos de empresas cambiando su sede social y fiscal», muchas de ellas miembros de la Cámara de Comercio, afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España añadió que «por prudencia podíamos habernos callado. Pero si como institución no somos capaces de alzar la voz por encima de la de nuestros socios para denunciar actuaciones políticas que suponen riesgos económicos tan graves, ¿de qué servimos? Si no podemos decir en voz alta lo que muchos hablan en privado, ¿cuál es nuestra función?».

Malet hizo estas afirmaciones ante el Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y los 550 invitados que asistieron a la cena, entre los que se encontraban los representantes de las más importantes empresas con presencia en los dos países.

El Rey cerró los discursos con unas palabras en las que no habló de Cataluña, sino de la relación entre España y Estados Unidos. Don Felipe afirmó que «EE.UU. es el mayor inversor en España con un stock de inversión de más de 60.000 millones de euros y en la actualidad hay más de 1.400 empresas de capital estadounidense establecidas en España que generan más de 150.000 empleos directos en nuestro país».

También dijo que «la apertura y la libertad económica, así como la internacionalización empresarial, constituyen un motor de activación de la economía y de promoción del empleo, pues favorecen la inversión, el crecimiento y una mayor competitividad que facilita el desarrollo de proyectos empresariales, que es donde más capacidad hay para la generación de nuevos puestos de trabajo».

Para la celebración de esta cena, hubo que adaptar el escenario y el patio de butacas del Teatro Real, donde se instalaron numerosas mesas redondas iluminadas con velas y decoradas con altos adornos florales. A Don Felipe le llamó la atención esta «novedosa» distribución, que le gustó mucho.