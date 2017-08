Este verano pasará la historia en Canarias por ser el primero en el que una invasión de algas extrañas y tóxicas se mueven por las islas. En el archipiélago no han querido hasta ahora darle mucha importancia al fenómeno porque viven del turismo.

Simplemente, se ha apuntado a una existencia natural por temperaturas y se ha pedido a la población que no tenga contacto con ellas. Ha sido la difusión por ABC y medios internacionales de este hecho cuando el Gobierno de Canarias ha debido emitir esta semana un comunicado diciendo que todas las playas están abiertas. Pero sigue sin saberse: ¿Qué ocurre si hay contacto? ¿Qué pasa con la cadena alimentaria al consumir pescado capturado en zonas donde tiene presencia estas algas?.

Coloración de microalgas recogidas en Tenerife - Canariasenred

Teoría

La hipótesis principal, según ha informado esta semana Canariasen red, "de este fenómeno es que en épocas de calima y bastante calor, donde los vientos Alisios no soplan, y las temperaturas son bastante altas, se dan las condiciones óptimas para que estas afloraciones de microalgas aparezcan, ya que la calima viene cargada de polvo del desierto del Sahara que es rico en hierro, como no hay viento se deposita en grandes cantidades por toda la costa de Canarias que unido a la temperatura del agua hace que se un caldo de cultivo ideal para este tipo de microalgas".