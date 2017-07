Los usuarios de Airbnb y HomeAway gastan 495 millones de euros en Canarias

Los turistas que se alojan apartamentos vacacionales de Canarias empleando canales como Airbnb o HomeAway se dejaron en las islas el pasado 2016 un total de 495 millones de euros. Las plataformas digitales facturaron 93,3 millones de euros.

El negocio del alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Gobierno de Canarias a los que ha tenido acceso ABC, expone un dato: Los operadores virtuales se quedan con el 15% de la facturación. El resto, en manos de los propietarios que deben comprar servicios de limpieza, gestionar mantenimiento y atenciones de bienvenida. De acuerdo con las valoraciones positivas de otros viajeros, fidelizan y aumentan ingresos.

El gasto en destino de los usuarios de Airbnb y HomeAway se reproduce, asismismo, en gasto directo en las inmediaciones de las viviendas donde se alojan. Es decir: supermercados de proximidad, hipermercados y tiendas de zonas comerciales abiertas.

En proporción, y es un dato nuevo, el turista de alquiler vacacional gastaría más en las islas que el que viene en crucero además del visitante que emplea formatos como todo incluido y que no gasta mucho fuera del hotel.

Un experto en comercialización de camas de hoteles canarios en Internet, que pide no ser citado porque tiene clientes en el sector hotelero, dice a ABC: "El perfil de turista que usa Airbnb es un devorador de productos canarios porque desayuna y cena con productos locales por un tema de conciencia medioambiental, busca por las estanterías de los supermercados productos de aquí, otra cosa es que los industriales canarios tengan intereses cruzados en el sector hotelero y no quieran ver que esta gente no compra marca blanca y beben cervezas en garrafas".

Si el negocio del alquiler vacacional suma en las islas 622 millones de euros, el 85% del gasto se queda en Canarias. Sin embargo, el crecimiento del turista de todo incluido, que cuenta con el rechazo de empresarios del pequeño comercio así como de restauración cercana a complejos hoteleros, sólo en este último año, se ha pasado de 3,6 millones de turistas, en el año 2015, a 4.150.132 turistas, en el año 2016. En Canarias, el gasto total de turistas fue de 16.578 millones de euros.

El gasto de turistas que vienen a Canarias con Airbnb o Homeaway, que controlan el 61% del mercado, se ha consolidado en áreas urbanas como las capitales de las islas. En especial, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. "Los pequeños comerciantes están confundiendo a esos turistas digitales con los cruceristas cuando entran en sus negocios", afirma.

Los usuarios de viviendas vacacionales tienen en las capitales canarias precios algo inferiores de media que el sector hotelero. La tarifa media en Santa Cruz capital es de 28,7 euros y, en Las Palmas capital, de 41,94 euros. En Puerto del Rosario, la tarifa media es de 38 euros y en Santa Cruz de La Palma de 24,6 euros. En La Gomera esa tarifa se ha colocado en 31,7 euros de media. En Valverde (El Hierro) la tarifa media es de 10 euros y en Frontera de media de 75 euros por día .

La demanda del formato todo incluido ha aumentado un 75,83% desde el año 2010 hasta el año 2016. Sólo en este último año, se ha pasado de 3,6 millones de turistas en el año 2015, a 4,1 millones de turistas en 2016. Del 2015 al 2016, sin embargo, se ha producido un aumento del 24,83% en la demanda de alquiler vacacional, pasando de 1.033.917 turistas, en el 2015, a 1.290.609 turistas en el 2016.

El 61% de la cuota de mercado la concentran dos plataformas (frente al 49% del año 2015, aumentando la concentración de oferta): Airbnb, con una cuota del 36% y un total de 17.435 anuncios (frente al 27% de cuota de mercado y un total de 9.633 anuncios en el año 2015) y Homeaway, con una cuota del 25% y un total de 12.142 anuncios (frente a la cuota del 22% y 7.703 anuncios del año anterior).