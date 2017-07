TUI, TripAdvisor y Jet2 entran en el alquiler vacacional de Canarias

Airbnb o Homeaway tienen ya en Canarias competidores procedentes del turismo tradicional. TUI y Jet2, propietarios de aviones y camas hoteleras arrendadas mediante contratos a largo plazo, consolidan este verano de 2017 su posición en el negocio del alquiler vacacional. TripAdvisor, también. Jet2 ha lanzado este verano un producto especializado que se llama Jet2Villas. Thomas Cook, que se sepa, todavía no tiene plataforma independiente.

La consejera de Turismo de Canarias, Mariate Lorenzo, explicó este miércoles que Airbnb o Homeaway tienen en las islas el 61% del mercado canario en cuanto a alquiler vacacional. Y sugirió que las unidades de explotación que hay en las islas tienen que modernizarse en sus estructuras si no quieren que sus asociados pongan en manos de estas plataformas digitales sus apartamentos.

TUI comercializa a través de la marca Atraveo y no solamente espacios emblemáticos. En la Playa de Las Canteras, en Las Palmas capital, junto a un inmueble de la cadena NH, el Imperial Playa, ofrece una vivienda vacacional en un suelo que no es turístico. TripAdvisor con la firma HouseTrip hace lo mismo en las islas. En Canarias, el ránking de plataformas los lideran: Airbnb, HomeAway, HouseTrip (TripAdvisor), Wimdu y Atraveo (TUI).

Uno de los directivos de TUI, Sebastián Ebel, indicó hace algo más de un año que "creemos que las plataformas de reservas digitales nos pueden ayudar a aumentar nuestros canales de ventas" y que "eso es lo que estamos haciendo ya a través de nuestra propia marca Atraveo, que ofrece casas de vacaciones, ya través de otra plataforma, TUI Villas".

Ebel matiza que Atraveo "no se puede comparar" con Airbnb ya que el operador con sede europea en Dublín "son meramente intermediarios". TUI aprovecha para comercializar sus apartamentos vacacionales en una cadena de activos de valor añadido desde la reserva inicial hasta el vuelos, excursiones en los destinos y cruceros en sus propios barcos.

La plataforma TripAdvisor es dueña HouseTrip desde abril de 2016. Era la respuesta europea a Airbnb y se creó en 2009. HouseTrip sigue operando con propia marca al margen de TripAdvisor. Hace cuatro años, TripAdvisor compró Niumba, una plataforma de alquiler vacacional española y Vacations Home Rental. Más de 550.000 alquileres vacacionales en todo el mundo.

Anuncio de Jet2 para verano de 2018 - ABC

"Contra el capitalismo digital"

El ex presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, se opone al "capitalismo digital". Sostiene que estas plataformas dañan al turismo de Canarias. En Canarias, Podemos, por su parte, las defiende como un canal de ingresos para las familias que tienen riesgo de exclusión social, defiende la diputada Conchi Monzón.

El ex presidente canario sostiene que "el suelo es para actividad turística. El suelo industrial, para las industrial. Y el suelo residencial, para residir". "No se puede poner una carnicería en el 5ºB. Y no se puede recibir turistas en el 5ºB. En el 5ºB hay que residir. Es para vivir", sentenció Rodríguez.