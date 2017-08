Los usuarios de redes sociales especializadas en turismo como TripAdvisor ya recogían desde hace meses críticas de clientes a extranjeros, mayormente británicos, por correr desde primera hora de la mañana para hacerse con el control de hamacas. Es lo que esta semana ha ocurido en el hotel Servatur Waikiki del sur de Gran Canaria.

Lo que hacen los turistas extranjeros, que habrían comprado el formato de turismo de todo incluido, es decir, que casi no gasta nada en España, es competir por hamaca para luego ir a desayunar. Aparecen después en la piscina sobre las 1o de la mañana donde pueden permanecer comiendo y bebiendo hasta las 17 horas.

Siete de cada diez turistas estos meses en el Servatur Waikiki, que es de propiedad nórdica, son británicos e irlandeses. Y es que los anglosajones primero reservan tumbona y luego desayunan. Los alemanes, al revés.

Y los españoles, parecido a los alemenes pero se toman más tiempo: desayunan más tarde y, si deciden compartir espacio con los extranjeros, se buscan una tumbona tras subir a la habitación a buscar su toalla. En el hotel, a la vista del comportamiento de británicos, retiran las toallas y las devuelven a sus propietarios tres horas más tarde para que escarmienten. Pero no siempre fuciona esta medida.

Una turista del Este de Europa que responde al nombre de Zhanna T. afirma: "Es horrible, repugnante que se permita reservar desde la noche anterior hamacas y por la mañana todo está ocupado". Agrega que "cada mañana, todo ocupado y en silencio, nos quedamos como idiotas mirando aquello. No tienen conciencia". La turista narra que la comida es excelente y que el personal canario del establecimiento es muy profesional.

Hamacas ocupadas Servatur Waikiki con personal de piscina trabajando - TripAdvisor

Los españoles, turistas exóticos en España

Los usuarios españoles en TripAdvisor critican del hotel que los nacionales sean mal vistos y estén siempre sometidos a controles de seguridad. El 42% de los usuarios dice que es un hotel normal.

Un usuario gallego afirma que es necesaria la presencia de "socorrista permanente en la piscina cuando el aforo está a tope" y que "los encargados de la piscina podrían tener más tacto" con los clientes.

El español Yosu M., explica que "si no vas con un touroperador, te miran, tratan y despachan como delincuente. En cambio, del otro modo, puedes hacer, deshacer y romper a tu antojo dentro del hotel". Este turista aporta un dato: "Hubo una pelea entre dos extranjeros, que llegaron a las manos, estando presente el guardia de seguridad que nos vigilaba atentamente y ante los hechos se escondió".

En TripAdvisor, otro español, de nombre Kevin, dice: "Inventan cualquier chorrada para llamarte la atención, en nuestra estancia teníamos gente observándonos durante todo el día y a la mínima,únicamente llamaban la atención a españoles".

Sentido común británico

No todos los turistas ingleses tienen comportamientos imprudentes con las carreras por una hamaca. Una turista británica afirma que el servicio de la piscina es "la peor parte del hotel" . Esta turista dice en TriAdvisor que "tres cuartas partes de las hamacas están reservadas (desde primera hora) y nunca utilizada" ya que "aunque tienen la regla de no permitir reservar; pero no se hace cumplir".

Otro turista anglosajón viene a decir lo mismo: "la zona de la piscina está muy ocupada y hay que bajar a las 7:45 de la mañana para reservar una hamaca. Las tumbonas son tan próximas entre sí que es ridículo, y apenas hay espacio para caminar entre ellas".