Termina el carnaval de Las Palmas sin dimisiones por la Gala Drag Queen que premiÃ³ a la "blasfema" Sethlas

El carnaval de la capital grancanaria ha llegado a su final sin dimisiones, renuncias o admisiones de errores. El obispo de Canarias, Francisco Cases, que comparó el accidente de Spanair el 20 de agosto de 2008 en Barajas con la "blasfema" Gala Drag, ha pedido disculpas. Desde la corporación municipal se opina que el efecto de las redes sociales ha generado una polémica innecesaria. Nadie ha dimitido.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está ultimando la defensa jurídica de sus intereses, que incluye a la concejal socialista Inmaculada Medina. En el caso del empresario Israel Reyes, sería un proveedor externo y, por tanto, deberá emplear sus recursos para ello.

El carnaval de la ciudad está encomendado a una empresa municipal que se llama Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S. A. Es probable que haya demandantes que, dado el efecto nacional e internacional de la polémica, se tramite la denuncia desde un juzgado de Madrid, según ha podido saber ABC.

Inmaculada Medina es consejera delegada de esa empresa pública; pero la responsable de Cultura, con las competencias de Carnaval en el Ayuntamiento de Las Palmasm es la socialista Encarna Galván. Galván es dirigente del PSOE aunque de alto perfil técnico. La gestión del carnaval se la deja a su compañera de partido, Medina, funcionaria de la Comunidad Canaria en excedencia.

Aunque todo depende del formato de la denuncia que se ha anunciado, las autoridades deberán dilucidad si es la empresa gestora de la Gala Drag Queen o, al contrario, su cliente, que es el Ayuntamiento de Las Palmas capital el responsable de dar explicaciones.

Y es que quien preside la empresa municipal es Escarnación Galván, pero en ese consejo de administración se sientan técnicos como el gerente Agustín Díaz Rodríguez o cronista oficial de la ciudad Juan José Laforet, este último sin responsabilidad en el día a día de la gestión de la empresa. En cuanto al director de la Gala Drag Queen de Las Palmas, sería un proveedor externo que lleva prestando este servicio tanto con el PP como con el PSOE.

Formalmente, quien se denomina como "concejal de Carnaval", Inmaculada Medina, no tiene esas competencias. Es concejal del Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas. Las competencias sobre carnaval en la capital grancanaria son Encarnación Galván, que es titular de Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana. De lo que sí es Inmaculada Medina es consejera delegada de la Sociedad de Promoción del Carnaval y, de hecho, es quien ha adjudicado contratos de suministros.

La clave de este proceso, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, será saber si la concejal y presidenta de la empresa gestora Escarnación Galván, tenía o no conocimiento previo del espectáculo "blasfemo" de Drag Sethlas antes de su presentación. La empresa tiene pólizas de seguros de responsabilidad civil contratadas.

De acuerdo con las bases del concurso, la empresa de la que es consejera delegada Inmaculada Medina, que es la firma el pliego de condiciones, "se reserva el derecho de celebrar las preselecciones necesarias para elegir a los participantes que pasen a la final, para lo que designará un Comité de Selección, siempre con el objeto de velar por la calidad artística".

Además, en el pliego del concurso "se reserva el derecho de admitir o rechazar a los candidatos cuyo diseño, a juicio de la organización, no reúna las características que el nivel y la calidad del concurso requiere". En caso necesario, el concurso prevé "la presentación de un boceto y memoria de materiales del vestido presentado al concurso".

Medina, sobre esta polémica, espera que acabe cuanto antes porque entiende que se han producido comentarios "que se exceden por ser irrespetuosos y dolorosos". Esta semana ha dicho: "El que no se entienda un carnaval es un problema y mucho peor si se trata de la gala drag", ha concluido la concejala, quien ha afirmado que no ha visto "ninguna falta de respeto" en el montaje ganador y que es normal que a algunas personas no les guste y se sientan dolidos, lo cual le merece respecto al igual que los drag.