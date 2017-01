Seis ciudades donde no cuaja el sistema Metroguagua

Lo ha intentado; pero la gente con menor capacidad adquisitiva no puede usarlo. La ruta a través de Jersey es mala porque el concesionario no tiene jurisdicción en esa zona. No hay servicios con Hudson. Problemas de espacio. En Reno, en el estado de Nevada, no había pasado un mes en 2009 cuando se puso en marcha un sistema tipo Metroguagua cuando comenzaron a proyectar un metro ligero.