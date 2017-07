Los saharauis rechazan la ayuda canaria de gofio

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha reconocido en el Parlamento de Canarias que si las asociaciones de respaldo a la comunidad saharaui en el exterior no disponen de más dinero en las islas se debe, en parte, a que estos colectivos no presentan memorias financieras previas para reservar dinero.

Rodríguez Zaragoza, de Coalición Canaria (CC), ha explicado, en una respuesta al Podemos, que "nosotros muy poco podemos hacer" y recordó su presencia en el Comité de Descolonización de la ONU en 1999 dando el respaldo a la independencia del Sáhara en representación del Gobierno de Canarias.

En los últimos años, "me reuní con ellos y les pedí un proyecto de 100.000 euros y no me lo han mandado", dijo Rodríguez Zaragoza en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior en el Parlamento de Canarias, que concluyó: "Yo a ellos no les voy a imponer nada"..

No quieren gofio

Rodríguez Zaragoza explicó que "no me olvido nunca" que en su momento "buscamos dos molinos de gofio, dos tostadoras de cereal, que eran capaces de producir 80 kilos por hora, en una corriente 220 watios, no era trifásica, y además con una tolva debajo que no permite que no entre tierra, ni polvo, y estábamos preparados; pero ellos prefirieron el programa Vacaciones en Paz. Yo no voy a imponer, faltaría más, lo que nosotros creemos, ellos son los que tienen que decidir".

"Nos vemos bastante impotentes, no sé si la palabra es correcta, en poder articular otro sistema con el que nos hicieran algo de caso aunque hay cosas que se pueden hacer". Se mostró optimista en poder desarrollar una agenda para buscar un resultado que genere mejoras en la atención al pueblo saharaui.

Explicó que en 2016 el Gobierno de Canarias aportó 50.000 euros al programa Vacaciones en Paz "y ellos quedaron en mandarme un proyecto, muy sencillo, y el problema es que tienen que justificar, he hablado dos veces, y no han presentado nada". Apuntó que el Gobierno de Canarias "tiene intención" de aumentar las previsiones de inversión y exresó que "tenemos una relación de buena amistad", agregó Rodríguez Zaragoza.

El Gobierno de Canarias antes de la crisis llegó a destinar al Sáhara hasta dos millones de euros. Esa cifra ahora es de unos 50.000 euros que, difícilmente, se puede ejecutar porque los representantes saharauis no justifican la ejecución para poder abonar dicha cantidad.

"Lobbys"

Rodríguez Zaragoza dijo que el Ejecutivo canario espera que aumente la cifra de cooperación de Canarias con el Sáhara de forma paulatina. Se trata de una histórica partida presupuestaria que se denomina respaldo al pueblo saharaui.

Afirmó que desde su departamento se brinda apoyo a cumplimentar la documentación técnica a fin de ejecutar el presupuesto a los saharauis y abogó por establecer una línea permanente de apoyo a comunidad saharaui de forma regular y a largo plazo.

Agregó "por hacer cosas" en el marco que puede moverse Canarias aunque 40 años son "bastante" y que "cuando no cambian el comisario, cambian representante, cambian el lobby, que no lo cambia el pueblo saharaui, que se lo cambian, pues a empezar de nuevo", afirmó el viceconsejero canario de Acción Exterior.