PSOE, PP, Podemos y NC Â«contraprogramanÂ» a TV Canaria con un plante en el Parlamento

Los representantes de los grupos parlamentarios canarios de PP, PSOE, Podemos y NC en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria (RTVC) se pusieron de acuerdo exigir este viernes la dimisión del presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín. Finalmente, han decidido plantarle antes de terminar la sesión.

En el vídeo se puede comprobar esta marcha cuando faltaban cerca de cinco minutos para concluir la sesión. Coalición Canaria mantiene su confianza en el actual presidente de RTVC. Es el primer ataque del PP canario a CC tras no llegar a un acuerdo en las islas con los nacionalistas esta semana.

Confianza

El diputado de NC, Román Rodríguez, ha sido tajante: "toca poner a Negrín en la calle. No se va a ir porque los que mandan sobre él le han dicho que tire para adelante. Váyase, no tiene usted la confianza del Parlamento. Y si no se va a ir, va a intentar contratar los 144 millones de informativos él solo".

Por su parte, Santiago Negrín se ha mostrado "perplejo y estupefacto" ante los "movimientos" que ha dicho se están produciendo para "intentar evitar" que se saque adelante el contrato informativo, al tiempo que ha insistido que todos sus pasos en este contrato y en otras acciones en RTVC están avalados jurídicamente al ser cuestionado por cometer presuntas irregularidades.