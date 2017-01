El PSOE canario mantiene sus críticas a CC sobre el gasto en sanidad

El consejero de Sanidad hasta el pasado día 23 de diciembre, Jesús Morera (PSOE), admitió este martes que trasladó a la vicepresidenta autnómica, Patricia Hernández, las diferencias que tenía con el presidente regional, Fernando Clavijo (CC), en materia presupuestaria. Morera reconoció que este asunto fue tratado en la dirección regional del PSOE. El entonces líder del PSOE canario era José Miguel Pérez.

Jesús Morera ha precisado que, entre 2015 y 2016, la sanidad pública de Canarias se gastó 60 millones de euros que inicialmente no tenía previstos en sus presupuestos en tratamientos como la hepatitis C, que empezaron costando unos 45.000 euros por paciente. Con todo, el PSOE dio luz verde a los presupuestos canarios de 2017 antes que CC rompiera el pacto que les unía.

El antiguo responsable de Sanidad ha subrayado que el contó sus desencuentros con Clavijo con el tratamiento de la hepatitis C a la vicepresidenta, Patricia Hernández. Preguntado sobre si esta informó a la dirección del PSOE sobre lo que estaba pasando, Morera ha recalcado que Hernández expuso ese problema en un Comité Regional del partido, su mayor órgano de decisión entre congresos.

El ex titular canario de Sanidad ha defendido que el PSOE "contuvo", hasta donde pudo, las instrucciones que, según su versión, le daba Clavijo para que recortara más el gasto público en sanidad. Jesús Morera ha explicado que, el pasado verano, cuando el presidente Clavijo le pidió que ajustara el gasto porque se estaba desviando del presupuesto, su equipo presentó un plan para reducir el gasto en 13 millones de septiembre a diciembre, once de ellos en personal.

"Y Clavijo planteó que tenía que ser 50 millones, no 13, los que había que recortar", ha señalado el ex consejero, que pone como testigos a los once gerentes sanitarios presentes en la reunión en la que se abordó este asunto. Morera también ha reiterado que el presidente le dijo en una conversación telefónica que no se pagasen los tratamientos contra la hepatitis C o que se pidiera a los pacientes que abonaran una parte, algo que ha sido desmentido repetidamente por Clavijo.

El exconsejero ha reconocido que se trata de su palabra contra la del presidente, pero subraya que "no puede olvidar" la conversación que mantuvieron al respecto, debido a la tensión presupuestaria que estaban provocando esos tratamientos en todas las autonomías. "Nosotros en el Gobierno contuvimos los recortes que quería hacer Fernando Clavijo, contuvimos el tema de la hepatitis, contuvimos muchas cosas más que justificaban nuestra presencia en el Ejecutivo... Hasta que no pudo ser", se ha lamentado.

También ha confirmado que su equipo comenzó los trabajos para actualizar los conciertos que la sanidad canaria tiene desde hace muchos años con clínicas privadas, para sacarlos a licitación conforme a las nuevas reglas que rigen los contratos públicos.

Morera ha opinado sobre su sucesor, José Manuel Baltar, que "va a tener que hacer muchos esfuerzos" para disimular las intenciones de Fernando Clavijo de "llevar a la sanidad pública hacia un modelo de gestión privada".

El ex consejero canario de Sanidad ha expresado su respeto profesional por José Manuel Baltar, que hasta hace unas semanas era el vicepresidente de la patronal nacional de clínicas privadas, porque le parece una persona "capacitada y competente".

"Pero va a tener que esforzarse mucho para que esto no parezca lo que es. Y esto es un intento de Fernando Clavijo de llevar la gestión de la sanidad pública hacia un modelo empresarial de gestión privada", ha sentenciado Morera.