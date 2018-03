El presidente canario desvela que tuvo su móvil pinchado nueve meses Ataca a Podemos por querer dañar a las instituciones de las islas al vincularlas a la corrupción mientras Pablo Echenique «sigue sin dimitir» por contratación ilegal de mano de obra. Pide a Podemos que atienda a los pensionistas canarios «expulsados de Venezuela»

R.L.P.

@ABC_Canarias Parlamento de Canarias Actualizado: 20/03/2018 23:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de los canarios, Fernando Clavijo, desveló este martes que ha debido convivir con su actividad política sabiendo que ha tenido intervenido su teléfono móvil por espacio de nueve meses. Dejó a entender que ya nadie le escucha sus conversaciones y correo electrónico.

Clavijo aportó esta información cuando fue acusado este martes por la líder canaria de Podemos, Noemí Santana, en el Parlamento de Canarias de no tomar medidas contra presuntos delitos relacionados con la corrupción y donde, a juicio de la dirigente insular del partido de Pablo Iglesias, estaría vinculado.

«Me niego a que ustedes manchen el nombre de Canarias», dijo Clavijo, que recordó que Pablo Echenique, el secretario de Organización de Podemos, tuvo una empleada de hogar sin dar de alta en la Seguridad Social.

El presidente de Canarias aseguró que que no le ponen «nervioso» las alusiones de Podemos a la corrupción porque estuvo sometido a escuchas telefónicas durante nueve meses «y no me encontraron nada», y no sabe si ella se sometería al mismo escrutinio. Pidió a la líder canaria de Podemos que no frivolice «con eso ni con la presunción de inocencia».

Venezuela

Clavijo aseguró además que en la posición de Podemos en las islas «brilla por su ausencia» el respeto a las elecciones y a los ciudadanos porque sus ganas de acabar con Coalición Canaria «la nublan», pero la realidad es que CC ganó en seis de las ocho islas y Podemos en ninguna.

El jefe del Ejecutivo canario afirmó que él cobra menos que la portavoz canaria de Podemos y retó a la líder del partido morado que mantenga un encuentro con los pensionistas canarios de Venezuela «que han regresado expuldados a Canarias con una mano delante y otra detrás».

Agregó que Santana se arroga la voz del pueblo «y ni usted ni yo somos la voz del pueblo, yo soy la del Gobierno de Canarias y como mucho, la de los votantes de CC».