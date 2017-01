El PP de Canarias no quiere perder el tiempo con debates sobre si participará o no en una moción de censura al presidente canario, Fernnado Clavijo, de Coalición Canaria (CC), porque las matemáticas no cuadran en los antiguos socios nacionalistas.

Por ello, el PP de Canarias da por finalizado ese debate y entra en otro escenario: La muerte lenta de CC y la agonía del PSOE de las islas, que se encuentra en una situación interna caótica por ausencia de líder que organice ese partido.

Los nacionalistas, que en abril de este ejercicio cumplen 24 años en el poder en Canarias, serán sometidos a una tormenta de ideas desde el las filas del PP. La agenda de los populares va a consistir en que la sociedad canaria vea las contradicciones de fuerzas como el PSOE. Y es que el PP canario ha llevado desde julio de 2015 diversas propuestas al Parlamento regional y la unidad de acción de nacionalistas y socialistas las bloqueaban.

Por su parte, el presidente de Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves que los rumores sobre una moción de censura, no le afectan "en absoluto". "Hemos iniciado una nueva etapa con el nombramiento de los nuevos consejeros y vamos a seguir tratando de buscar el diálogo y el entendimiento en la cámara", dijo.

Sin embargo, el PP comienza a dar forma su agenda propia. Impulsará iniciativas pendientes como la reforma electoral, la ley del suelo, el proyecto de ley de políticas sociales, la estrategia contra la pobreza, el plan estratégico para el turismo y el plan de choque por la integración social.

Pero también va a colocar en el debate político de las islas iniciativas echazadas por el pacto CC-PSOE como: Bajada del IGIC, ley de apoyo a la familia, plan de choque contra las listas de espera sanitarias y de dependencia, nuevo enfoque de las políticas de empleo y un gran acuerdo por la calidad educativa.

Este jueves, el líder del PP canario, Asier Antona, acompañado de la portavoz del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, reiteró la disposición de su partido a dialogar con el resto de la oposición sobre una eventual moción de censura a Clavijo, siempre que esta se articule como una alternativa liderada por el PP y en torno a su programa.

El Ejecutivo canario tendrá que negociar "una a una" todas sus propuestas, así que "no pueden estar tranquilos", afirmó Antona, y apuntó que si lo estuvieran presentarían una cuestión de confianza que el PP no respaldaría.

El presidente del PP insistió en que su grupo no va a presentar una moción de censura, aunque aceptaría participar en conversaciones con otros grupos de la oposición si la presentan.

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha indicado este jueves ha estado "frente" al Gobierno de Clavijo en la etapa en la que lo sustentaban CC y el PSOE y que lo sigue estando en la actualidad. "Si se dan las condiciones, cuando se den, estaremos hablando para un nuevo gobierno". Agregó que "no cuenten con nosotros para jugar al escondite con las cosas de comer".