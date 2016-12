El PP deja en el aire si rescatarÃ¡ a CoaliciÃ³n Canaria en las islas

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha asegurado este martes que "a día de hoy no está ni con unos ni con otros". Es decir: No hay una posición adoptada sobre si tiene previsto o no rescatar el Gobierno de Canarias que preside el nacionalista Fernando Clavijo. Clavijo echó al PSOE canario de su Gabinetela pasada semana.

Antona presidió este martes el primer comité de dirección del PP canario con una Coalición Canaria (CC) que está necesita respaldos por estar en minoría en el Parlamento de Canarias. El PSOE ha lanzado una teoría sobre sus antiguos socios en las islas: Que Fernando Clavijo se someta a una moción de confianza. Esto, al PP, no le consta. Pero, de entrada, tampoco lo tiene claro en dar su respaldo.

"El PP siempre estará en la defensa de los canarios y del interés general de Canarias. Que nadie busque en el PP una tabla de salvación; tampoco estamos en un intercambio de cromos", agregó después de la reunión de la dirección canaria del PP, que guardó un minuto de silencio por José Macías, el senador canario fallecido el pasado lunes a los 91 años de edad.

Antona dijo que el PP se comportará con "altura de miras" y "coherencia", a la par que remarcó que en estos momentos los populares "no están" en la lista de "esos apoyos" que necesita CC.

Antona mantiene su perfil moderado y ajeno a la crisis que han provocado nacionalistas y socialistas en las islas, a los que tildó de "protagonistas de inestabilidad". Sobre una posile moción de censura, dijo que tampoco lo tiene claro. "Cuando llegue", se analizará. Y siempre en un marco de "estrategia y quién es la alternativa".

"El PP no descarta nada, analizará todo en el momento procesal oportuno", apostilló. Rechazó que su apuesta sea seguir generándo problemas en las Administraciones canarias. Asier Antona afirmó no haber recibido propuesta formal alguna de CC para entrar en el Gobierno de Canarias. A su juicio, CC tiene la responsabilidad que buscar el diálogo y la estabilidad de las islas.