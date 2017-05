Las playas de Fuerteventura, en Playboy

La modelo Isabella Schulz protagoniza en junio la portada y el desnudo en la revista Playboy en su edición de Alemania. las imágenes se han grabado en Fuerteventura.

Entre otros aspectos, hay fotos de la rubia en playas de arena negra de la isla. Schulz también es asistente médico, tiene 21 años, nació en Bad Nauheim aunque vive en Ober-Mörlen, asegura haber disfrutado de lo lindo en Canarias.

Asegura que "no puedo ver películas de terror" y, por eso "yo estoy más en comedias". Hecho este último que ha ayudado al fotógrafo Thomas Fiedler y a la productora Kathrin Stadler localizar impresionantes espacios en Fuerteventura para generar una secuencia de fotos en Fuerteventura que dará que hablar.

"Posar para Playboy ha sido la experiencia más increíble de mi vida. Fuerteventura es realmente muy emocionante, me he sentido increíblemente en la playa", afirma Isabella Schulz, que agrega: "Fue muy divertido y fácil, no tuve ningún problema estar desnuda".

Es soltera. Asegura en la revista que solamente se fija en los hombres que tienen buen sentido del humor. Tiene un tatuaje con la fecha de nacimiento de su madre.