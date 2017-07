Â¿Pasaron los chinos por Canarias antes que ColÃ³n?

Una flota china pasaría por Canarias rumbo a América en 1421. Los chinos pasaron por las islas tras superar India, Arabia y la costa oriental de África durante el primer cuarto del siglo XV. Llegaron a Sofala, Mozambique, que era un importante puerto comercial para los árabes hasta llegar a Cabo Verde. En este último archipiélago se dividieron en tres flotas.

Una de esas tres flotas se dirigiría a Canarias, donde fondearía, como hizo Cristóbal Colón, para poner rumbo a las Indias occidentales y a lo que hoy es Norte de América. Era el año 1421. Las otras dos flotas fueron a lo que hoy es Brasil y la Patagonia. En lo que hoy es Estados Unidos se han encontrado monedas de ese periodo.

Los chinos, para hacer esta expedición, iban provistos de un elemento: brújulas, un invento de los asiáticos. Las dos últimas flotas llegaron a la Antártida y a Australia para después regresar a China en 1423. El mapa de 1424 de Pizzigano, que vivió en China los primeros años de su vida y servido en la Armada de su país 17 años, interpretaría la ruta empleada por los chinos. La que partiría de Canarias llegó a lo que hoy es el Caribe.

Pero, ¿si encontraron América 72 años antes que Colón, ¿por qué no lo contaron? Es una de las cosas que cuenta Gavin Menzies, capitán de submarino de la Marina Real del Reino Unido que defiende que Zheng He, almirante y explorador de la dinastía Ming (1368-1644) y que pudo alcanzar América en 1421. A su juicio, los chinos no tenían interés en incrementar su imperio. Era una cuestión de investigación.

Producto de su conocimiento en mitología medieval china, Menzies, recuerda que Pizzigano ubica Canarias o Azores como "islas perdidas". Un arzobispo de Oporto en el año 734 hablaba de las Antillas o, exactamente, lo que hoy es Martninica inspirándose en la mitología celta. Robert Finlay, de la Universidad de Chicago, afirma que el razonamiento de Menzies se deriva de "investigaciones irrisorias".

Comparación de tamaño entre buque nodriza chino y una carabela de Colón - ABC La otra gran leyenda del Atlántico Como escribió en ABC el periodista Fernando Pastrano, "conjeturas aparte, hay datos que parecen irrefutables" porque "en el siglo XV, China era un potente imperio que, entre otros avances, había descubierto el papel, la imprenta, la pólvora, y (lo que más nos interesa ahora) la brújula. Poseía una imponente flota que bien pudo tocar las costas americanas, australianas, antárticas y cualquier otra. Zheng He fue su almirante más célebre. En algún viaje contó con cerca de 30.000 hombres y 70 naves, cuyo buque insignia era un gigantesco junco de 9 mástiles y 130 metros de eslora; es decir, seis veces mayor que cualquiera de las carabelas europeas, que a su lado parecerían simples chalupas". La otra gran leyenda del Atlántico fue la de San Brendan (de donde nace el nombre de la misteriosa isla canaria de San Borondón), que era un monje irlandés que navegó hacia el oeste y el norte en la primera mitad del siglo VI. San Brendan es el patrón anglosajón de los marinos. En España es San Telmo y en Las Palmas capital la ermita de San Telmo se ubica en el antiguo muelle de la ciudad. San Brendan llegó a las islas Feroe e Islandia. En el mapa de Johan Ruysch de 1507, que fue el primer mapa impreso del mundo, contiene comentarios sobre una erupción volcánica en Islandia en 1456. Este hecho se narra en las leyendas nórdicas. Las flotas chinas, conocidas como barcos del tesoro, hicieron siete viajes en la primera parte del siglo XV: entre 1405 y 1407 a Ceilán. Entre 1409 y 1411 a la costa de la India y Ceilán. En 1413 a Hormuz y Bengala, En 1417 hasta 1419 a la costa africana. Así, entre 1421 y 1423 estuvieron en lo que hoy es Somalia. El que mandaba en estas flotas era el almirante Zheng He.