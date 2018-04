Las Palmas-Real Madrid: infantil repliegue intensivo

Manuel Torres

Un partido el del sábado pasado cargado de figuras y de figuras retóricas. Metáfora de identificar el término real de Real Madrid, con el otro imaginario de nuestra Unión Deportiva Las Palmas. Nula semejanza o símil de jugar en la misma liga, la mejor liga del mundo. Antítesis de la obviedad, de que la grandeza se demuestra en los pequeños detalles. Un Real Madrid jugando con el banquillo y algún filial, que le bastó con el recurso del contra ataque para ganar.

Unas «contras» simples, con peligro en la finalización.Un simple recurso táctico para cumplir el tramite de ganar con el mínimo esfuerzo. Defensa la nuestra, basada en infantil repliegue intensivo hasta la zona récord del área pequeña de portería. Un recular pobre, hasta la raya de gol, que suele acabar fabricando penaltis. Un recurso grandioso sin usar, la ley del Fuera de Juego, hoy en la hipérbole de no activarlo. Semana sin competición que no sirvió para nada. Ganar no podía ser el objetivo. Era un día para causar asombro e invitar a la heroica creando al menos una paradoja de ilusión.

Futuro negro y oscuro en Las Palmas, epíteto de presunto final no feliz. Era partido para mantener la guardia ante una tropa muy superior de figuras. Se trataba de defender el balón, no la raya de gol. Dividirlos, convertirlos en casi iguales, y atacarles en las minimas opciones que hubieren. Retrato en contraste de buena predisposición de presentar batalla físico y mental. Poca lucidez organizativa de factores tácticos y estratégicos vitales. ¿Qué queda? Un consejo, mejor que no vayan a la guerra, que usen la guerrilla. Asocien jugadores en 2-3 unidades y divídanlos en zonas para atacar, Defiendan todos el balón nada mas perderlo y reduzcan el campo del rival haciéndoles caer alguna vez en un maldito fuera de juego.

(*) Manuel Torres es agente de FIFA y entrenador profesional.