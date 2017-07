La nueva embajadora de EspaÃ±a por la igualdad

Hace pocas fechas que ha regresado a España con casi 10 kilos de peso menos; pero con su energía moral intacta por haber cumplido su objetivo: defender la igualdad de género y atacar la violencia de género. Se llama Cristina Spínola y es una periodista que decidió reinventarse en 2014 harta del aburrimiento europeo. Es la primera española en dar la vuelta al mundo en bicicleta.

1.200 días en la carretera. Cristina, que tocó varias puertas aunque no encontró apoyo económico para su proyecto, ha señalado mintió "piadosamente" a sus padres diciéndoles que se iba a trabajar a África en marzo de 2014, cuando viajó al vecino continente con su modesta bicicleta de montaña valorada en 200 euros.

La aventurera indica que invirtió el dinero ahorrado en su etapa como periodista en medios canarios, y que subsistió con sus trabajos por ordenador de servicios de márketing para hoteles. También por donaciones de particulares a través de su web solaenbici.com.

"No me gustaba el periodismo que hacía aquí y me sentía estancada, porque el que me satisface es el de viajes y aventuras. Además, hacer esta aventura suponía una liberación para mí", ha afirmado Spínola, que empleó tres bicicletas para completar su desafío de recorrer 28.000 kilómetros durante tres años y un mes.

Cristina se fue pesando 62 kilos y ha vuelto con 51, porque en la última parte del viaje comía mal, ya que en la remota Patagonia chilena no hallaba fácilmente poblaciones ni comida, por lo que debía racionarla, relata.

"Estuve unos 1.200 días en la carretera y me ocurrieron muy pocas cosas malas, entre ellas un atraco y un intento de abuso sexual, ya que el viaje fue muy positivo. Lo mejor fue que la gente era muy hospitalaria, y lo peor era pedalear junto a los camiones", ha indicado.