Nueva Canarias y PSOE expulsan a Podemos del gobierno de Gran Canaria

El presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, ha firmado este lunes el cese de los consejeros de Podemos que no querían seguir la estrategia insular trazada por el pacto que les unía a Nueva Canarias y PSOE en esta isla desde verano de 2015.

El presidente insular ha anunciado asume las competencias que Podemos ha dejado de gestionar en el cabildo de la isla. Se trata de las áreas de Miguel Montero e Ylenia Pulido, que ocupaban la dirección de Juventud y Vivienda. Nueva Canarias (NC) ha adoptado esta decisión por la crisis interna del partido morado.

Siguen en el grupo de gobierno insular dos consejeros que no responden al criterio oficial de Podemos: María Nebot, será desde este lunes vicepresidenta, y Miguel Ángel Rodríguez, que sustituyó hace pocos días a Juan Manuel Brito, responsable de Medio Ambiente y Emergencias.

El presidente grancanario ha asegurado que en lo que va de legislatura no ha tenido ningún problema para trabajar con los consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria y ha añadido que "los cuestionamientos" sobre ellos "han venido desde el exterior, de Podemos".

Antonio Morales avanzó que los consejeros no adscritos no serán tránsfugas. Recalcó que no ha sido él quien ha roto el pacto. Morales ha reconocido la lealtad y el trabajo que desarrolló Juan Manuel Brito quien, tras su expulsión de Podemos, "estaba legitimado para seguir en el gobierno", algo que rechazó por el daño personal que le causaban las críticas de su propio partido y el "acoso" al que estuvo sometido en las redes sociales.

Podemos había expresado su interés en reubicar los puestos de responsabilidad en el Cabildo de Gran Canaria, cosa que PSOE y NC habían rechazado. Podemos en Canarias le había planteado: sacar a María Nebot del Consejo de Gobierno y repartir las competencias de Medio Ambiente y Emergencias entre dos consejerías diferentes.

Nebot ya se había desmarcado hace tiempo de la dirección de Podemos al expresar su apoyo al entonces vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, durante todo el proceso que condujo a su expulsión del partido y posterior dimisión. Ahora se le une el consejero que sustituyó por orden de lista a Brito en el grupo de Podemos, Miguel Ángel Rodríguez, funcionario del Cabildo.

Ante Nebot, Rodríguez, y los portavoces de NC y el PSOE, Carmelo Ramírez y Ángel Víctor Torres, Morales ha informado de que destituirá a los otros dos consejeros de Podemos, Miguel Montero e Ylenia Pulido, al tiempo que ha detallado que Nebot, además de la vicepresidencia segunda de la institución, asumirá las áreas de Igualdad y Participación Ciudadana, al tiempo que Rodríguez será responsable de la Consejería que dirigía Brito.

Esos "enfrentamientos estaban distrayendo la acción de gobierno de cara a la opinión pública", ha aseverado Morales, quien ha defendido que, aunque no se lo ha comunicado aún oficialmente, "ha sido Podemos quien ha roto" el pacto de progreso vigente en la corporación grancanaria, una decisión que ha lamentado, si bien ha advertido de que el tripartito que dirige "no renuncia al diálogo" con la formación morada.

Tanto Nebot como Rodríguez han lamentado la "decisión vertical, a la antigua usanza" por la que ha optado la dirección de su partido y han asegurado que si son expulsados seguirán en el gobierno insular como no adscritos, ya que no prevén formar parte de una nueva formación política.

"Se ha antepuesto una 'vendetta' a las necesidades de la gente, algo propio de la casta que se pelea por los sillones", ha aseverado Nebot, quien ha criticado que la dirección de Podemos en Canarias "se ha quitado de en medio a quienes han disentido de su autoritarismo y verticalidad" y ha destacado "la brillantez de un gobierno", el que preside Morales, "que planta cara a las políticas neoliberales de Fernando Clavijo y de la derecha recalcitrante".

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado que, tras su activismo en Democracia Real Ya y el 15M, entró en política para ayudar a transformar la realidad social, por lo que decidió entrar a formar parte de las filas de Podemos. "Yo sí soy Podemos", ha exclamado Rodríguez, quien, junto a Nebot, seguirá siendo de este partido "hasta que no les digan lo contrario".

Tras recordar que el 77 % de los inscritos en la formación morada avalaron el pacto del que forma parte este partido en el Cabildo de Gran Canaria, Rodríguez ha asegurado que se siente "muy en paz" por continuar en el gobierno insular y no "acatar la ruptura unilateral" por la que se ha decantado la dirección de su partido en Canarias.