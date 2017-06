Una niÃ±a, herida al enredarse el pelo con el filtro de la piscina del hotel

Una niña de seis años que se estaba bañando de un hotel de Lanzarote ha resultado herida porque su pelo fue aspirado por el filtro de una de las piscinas, según informó la madre en las redes sociales.

La menor, D. M., y su familia estaban alojadas en el H10 Rubicón Palace de Lanzarote. La madre, Alex Morgan, afirma que la niña estaba nadando cuando el filtro de la piscina captó el pelo y arrastró a la menor.

«Estuvo bajo el agua durante más de dos minutos. Algunas personas muy valientes salvaron la vida de nuestra niña ese día», afirma la turista, que ha relatado en Facebook el suceso. Este diario intentó ponerse en contacto con la cadena hotelera sin resultado alguno.

Restos de pelo del accidente en la piscina del hotel - Alex Morgan

Observación

La niña fue llevada de urgencia a un centro hospitalario de Lanzarote para su observación. De acuerdo con el testimonio de la madre, en el hospital se detectó «gran cantidad» de agua en el pulmón derecho.

«Fue el peor día de nuestras vidas», afirma Morgan. La familia ha criticado al personal del hotel, el H10 Rubicón Palace. Precisamente, este hotel se encontraba recientemente en obras.

Por su parte, el operador First Choice ha indicado a Fox que están investigando junto con la cadena hotelera qué ha ocurrido. «Estamos muy precupados», ha afirmado un portavoz de First Choice. La madre de la niña afectada ha pedido que se adopten medidas preventivas en el hotel para que no se repita el suceso.