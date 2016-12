Una mujer andaluza asesinada en su casa en Telde, Gran Canaria

Una mujer sevillana que vivía sola en el municipio de Telde, Gran Canaria, ha sido encontrada muerta por apuñalamiento este viernes. La mujer, de 42 años de edad, vivía sola en el primer piso de un edificio de tres plantas.

Los agentes encontraron el cuerpo en el suelo de la cocina con heridas de arma blanca. Se baraja que sea por violencia machista aunque existe secreto de sumario. Las autoridades han detenido a un hombre que sería de origen andaluz, según ha podido saber ABC este sábado. La víctima tiene un hijo de unos 20 años de edad.

El cuerpo de Mónica C. fue encontrado por unos amigos de la víctima en la casa, ubicada en la carretera general Higuera Canaria sobre las 09.15 horas. Sobre las 11 de la mañana de este viernes su cuerpo se trasldadó a Instituto Anatómico Forense de Las Palmas a fin de disponer de más datos sobre el origen de la muerte.

Los amigos de la mujer muerta no sabían de ella desde hacía algunos días. Alertaron a la Policía Local porque en la casa nadie abría la puerta. El cuerpo estaba en la cocina con sangre y tendido en el suelo. La mujer estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Telde dentro de un programa de empleo.

La gente que vive en la zona donde se han ocurrido los hechos, que no es una área urbana, no se extrañana de la ausencia de la víctima porque pensaban que estaba en Andalucía por Navidad. "No me extrañé el no verla durante unos días, ya que en verano se fue a su tierra de vacaciones. Suponía que estaría allí por estas fiestas navideñas”, explicó una vecina al diario La Provincia,. Vivía sola.

El dueño de la casa donde se ha producido esta muerte se llama Francisco Valido. Fue alcalde del municipio de Telde con el PP. Dijo que siempre fue una mujer "muy cumplidora y muy formal".