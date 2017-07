López Aguilar afirma que "desconectará" al PSOE de Nueva Canarias

El eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, anunció este martes que, de liderar en partido en las islas y hacerse con la secretaria general regional, "desconectará" a su formación de acuerdos electorales con Nueva Canarias (NC). "Esos acuerdos no volverán a repetirse", dijo el ex ministro socialista con Rodríguez Zapatero.

Lamentó que los acuerdos con este partido "hayan servido" para fomentar en el Congreso de los Diputados "mecanismos de Coalición Canaria que todos llevamos años combatiendo". Es decir: "los conseguimientos".

El dirigente expresó su contrariedad porque tanto Hernández como Ángel Víctor Torres, que también opta a ser secretario general del PSOE canario, no hayan respondido a su oferta de realizar un debate que "confronte ideas y posiciones".

Agregó que el objetivo que se ha trazado en el proceso de primarias socialistas de las islas pasa por "impulsar la unidad" y "dar un vuelco real" al modelo de funcionamiento del PSOE en Canarias. Así, explicó que uno de esos cambios pasa por la política de alianzas con Nueva Canarias "surgida en un momento de debilidad".

"A los resultados de esos acuerdos con NC me remito. Hay un diputado que ha ido en las listas con el PSOE que aprueba las políticas presupuestarias del PP y emplea ese escaño conseguido por el PSOE para el practicar el conseguimiento, precisamente lo que que tanto hemos combatido y denunciado nosotros", dijo López Aguilar.

"Nuestro espacio es indiscutible"

El ex secretario general del PSOE canario dijo que realizar un proceso de primarias en verano con agrupaciones locales que se encuentran cerradas por ser periodo vacacional resta capacidad de influencia para exponer las ideas de los candidatos aunque "me he recorrido todas las islas a pecho descubierto". De ahi, que pida que se realice un debate "para dar más información a los militantes".

Acerca de los acuerdos con Nueva Canarias en ámbitos como Cabildo de Gran Canaria o Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas, dijo: "No hay que confundir pactos electorales con acuerdos de integración electoral y, en el caso de Las Palmas, hay un diputado que ha sido elegido por las siglas del PSOE que no responde al PSOE cuando nosotros somos el partido canario de izquierdas, es nuestro espacio y eso debe ser indiscutible".