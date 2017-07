Â¿Por quÃ© llegan antes a Canarias las nÃ©coras francesas que el marisco de Galicia?

En Canarias hay dos millones de habitantes pero existe una población flotante anual de unos 14 millones de personas. Son turistas, viajeros y gente que viene a las islas por diversas razones.

Para darle de comer a todo ese mercado, de 16 millones de personas, que mayormente son consumidores intensivos porque están de paso, hay que darles suministros ágiles y eficientes a mercados de abastos y tiendas de mayoristas que, posteriormente, ponen esa producción en hoteles, restaurantes, bares, cuarteles, hospitales, comedores escolares o buques de cruceros.

Esta semana, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y la Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar) han denunciado que llega antes a Canarias las nécoras procedentes de Francia que el marisco de Galicia.

En el proceso de abastecimiento es fundamental que la cadena de frío y calidad alimentaria se mantenga en todo momento. Por ello, es necesario, por ejemplo, aviones diarios y directos con capacidad de carga refrigerada. En estos momentos no hay con Galicia y sí con Francia.

No siempre valen los aviones que traen turistas porque, además, se trata de un mercado el canario con diversas islas donde los productos de pesca de alta calidad gallegos compiten con la producción local y la procedente, en el caso de pulpo y calamar, del extraordinario caladero de pesca de Mauritania. En esta última parte sí hay operadores gallegos.

El mercado

¿Los canarios prefieren productos frescos franceses a los gallegos? En absoluto. Pero en la hostelería hay mucha empresa italiana, británica y alemana que tiene al turismo como un negocio financiero. No como a una industria. Los operadores turísticos canarios, mayormente, prefieren la producción nacional.

Los mayoristas que operan en Canarias con mayor cuota de mercado en el negocio de abastecimiento a hoteles y restaurantes tienen estas nacionalidades: China (Grupo Miquel), Makro (Francia) y Cash Diplo (Lituania). Por no hablar de los hipermerados y cadenas de descuento duro, en manos de franceses y alemanes. ¿Priorizarían Galicia? Seguramente, pero es una cuestión de tiempos, precios y capacidad de respuesta en aprovisionamiento.

Esta semana, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y la Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar) han denunciado que llega antes a Canarias las nécoras procedentes de Francia que el marisco de Galicia.

Los exportadores gallegos lamentan el "grave perjuicio" que para el sector supone "la inexistencia de vuelos directos entre Galicia y las islas Canarias. Esto genera pérdida de competitividad frente a sus competidores europeos o asiáticos. Es lo que coinciden en afirmar el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, y el presidente de Agacomar, Juan Manuel Outeda.

Para Outeda, la falta de conexiones aéreas directas con las islas Canarias que prioricen la carga de producto fresco "veta a nuestras empresas y veta al magnífico producto que tenemos en Galicia". "Es muy difícil mantener nuestros clientes, y dar un buen servicio, si no podemos garantizar que la mercancía va a llegar y carecemos de los medios para remediarlo", apunta el dirigente empresarial.

Calidad

El marisco gallego que se comercializa fuera de Galicia cuenta con los todos los sellos y avales de calidad y prestigio. Pero "lo que no puede ser es que lleguen antes unas nécoras francesas a ese punto del territorio nacional que unos mejillones de la Ría de Arousa. Se trata de una doble discriminación a dos comunidades autónomas periféricas: Canarias y Galicia", subraya Outeda.

A lo largo del año no hay ningún vuelo desde ninguno de los tres aeropuertos de Galicia a ninguno de los cuatro aeropuertos de Canarias que dé prioridad a los productos frescos, garantizando este servicio público básico.

España pierde en casa

Uno de los sectores estratégicos de Galicia: el que lleva los productos del mar a la mesa no puede competir en un mercado tan goloso como el canario. Si una parte de esa cadena falla, "no sólo perdemos competitividad: perdemos mercado, perdemos empleos y oportunidades de negocio, y perdemos ventas. No podemos permitirlo”, recalca Jorge Cebreiros.

“Y esto sucede todo el año, porque de enero a diciembre hay una demanda que desde Galicia no podemos atender por falta de medios. Especialmente gravosa se vuelve esta situación en dos momentos álgidos de consumo: en Navidades y en la época estival. Cualquier empresario sabe que no es viable fidelizar una clientela si de cada 10 veces que te hace un pedido, no puedes servir el producto en ocho ocasiones”, explica Outeda.

Por carretera a Madrid rumbo a Canarias

Para subsanar este déficit de comunicaciones con las islas Canarias, los asociados de Agacomar se ven obligados a enviar el marisco fresco por carretera hasta Madrid en la mayoría de las operaciones, y, en ocasiones, ni siquiera así consiguen cumplir con las fechas de entrega.

“Esta es una muestra más de la importancia de la logística para las empresas de Galicia y de la imperiosa necesidad de continuar demandando mejoras en las infraestructuras y las comunicaciones.

La coordinación de los tres aeropuertos gallegos "continúa pendiente a pesar de ser más que evidente que, bien gestionada, proporcionaría un impulso al tejido empresarial e, incluso, al propio sector turístico gallego”, apunta el presidente de la Confederación pontevedresa.

Los productores han remitido cartas a los presidentes de la Xunta de Galicia y de Aena, así como a la secretaria de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento.