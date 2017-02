Juntos seguimos creciendo

Cuando en el verano de 2015 empezamos a fraguar un plan para unir los sectores primario y turístico muchos fueron los que pensaron que no llegaríamos muy lejos. Sin embargo, el empeño del nuevo Gobierno de Canarias, y del equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas era y es firme. Sabíamos que, al menos, era posible iniciar el camino para generar sinergias entre el sector turístico y el sector primario. Estábamos seguros de que hacer crecer esa idea era viable, y así lo ha demostrado este año y medio de trabajo. Con ese firme convencimiento seguimos adelante. Las reuniones de preparación no fueron fáciles. Nos llamaron locos, calificaron nuestros planes como una 'ocurrencia' sin sentido, afirmaron que Canarias nunca podría ofrecer su gastronomía como reclamo turístico… Muchos fueron los detractores, pero, también, y es justo reconocerlo, hubo muchos seguidores. A todas esas personas, a quienes creyeron y a quienes no, quiero darles las gracias porque, al final, de una manera u otra, todos se han ido sumando a un objetivo que ya es una realidad.

La primera gran mesa #CrecerJuntos, celebrada en La Geria, entre representantes de ambos sectores no fue fácil. Allí, se puso de manifiesto el desconocimiento mutuo que lleva a generar prejuicios, la necesidad de empezar a entenderse y la voluntad de trabajar para hacerlo. Gracias a los dos sectores por escucharnos e intentarlo Hoy, no son solo los resultados objetivos -un incremento en ventas de vinos (40%) y quesos (4,5%) en lo que se refiere a la intermediación de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR); firmas con cadenas hoteleras y líderes en el sector de la alimentación, cursos, formación, reconocimiento de actividades relacionadas con estos sectores...-, es la generación de una filosofía nueva, la conciencia colectiva de que el producto es el valor fundamental de la gastronomía de un territorio y ésta es un valor añadido a la oferta turística canaria, apreciada en todo el mundo. Y, más aún, en el caso de Canarias, donde siempre se ha primado el turismo de sol y playa, la gastronomía llega para poner la guinda a esa oferta tan celebrada por los casi trece millones de turistas que nos visitan.

Poco a poco, cabildos, ayuntamientos, empresas hoteleras y de hostelería, productores del sector primario, entre muchas otras personas, se han sumado a esta idea con el objetivo común de definir un modelo económico diferente que surja a partir del diálogo entre sectores, universidades e instituciones. Creo que los canarios y las canarias hemos entendido que este trabajo tiene un doble fin: aportar valor añadido a la oferta turística a través de la gastronomía, una gastronomía que tiene su fortaleza en el producto local y, por lo tanto, otro efecto beneficioso: el avance del sector primario que, al mismo tiempo, es el principal conservador de nuestro paisaje. Gracias a todos y todas por añadir trabajo a esta iniciativa. Nos queda mucho por hacer, soy consciente, y solo podemos conseguirlo sumando. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas seguirá propiciando ese encuentro entre sectores, ahora el avance ya está en las manos de todos, en el acuerdo y en el trabajo hecho desde la unión. El sector primario debe aspirar, en la medida de las posibilidades de un territorio archipielágico, a alimentar a los canarios y las canarias, y a abastecer a los millones de turistas que nos visitan para convertirse en una oportunidad para todos aquellos que se han visto descolgados del mercado laboral por la crisis. ¡Gracias a todos por ir incorporarse y creer que esta idea que se gestó y materializó en La Geria se puede convertir en una realidad.

(*) Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias