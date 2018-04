«Iron», la primera criptomoneda de Canarias Desde la Zona Especial Canaria, la empresa Robot Caché comienza la captación de capitales para el desarrollo de ocio digital. Entre sus apoyos internacionales, el creador de Atari y veteranos exdirectivos de Warner, Disney e Interplay

R.L.P.

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 07/04/2018 12:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Zona Especial Canaria es sede Robot Caché, una firma especializada en el ocio digital que, para su funcionamiento, empleará «Iron», una criptomoneda que nace en las islas y que cuenta, al estar en la área de baja fiscalidad de las islas, con la regulación a su funcionamiento por el Ministerio de Hacienda.

Hay otra firma española de restauración que tiene su propia criptomoneda pero está legalmente anclada en Suiza. Según ha podido saber ABC este sábado, la documentación financiera ya está en poder de las autoridades de la bolsa norteamericana con la consiguiente aceptación de las normas de prevención de blanqueo de capitales. «Iron», por tanto, es totalmente española.

Empleo

Los controles de acceso a la ZEC son muy duros porque legalmente forma parte de un conjunto de Ayudas de Estado de la Unión Europea para fomentar el desarrollo de las islas Canarias. No tiene nada que ver con las zonas especiales de Dublín o Madeira. Las autoridades españolas no quieren que las islas sean un refugio de capitales opacos.

La plataforma insular de baja tributación no es un paraíso fiscal porque no permite actividades financieras, como ocurre en Irlanda o Portugal. Sin embargo, eso no impide que un operador disponga o comercialice monedas digitales siempre que se fundamente en la normativa española y se someta sus controles. El permiso para operar desde la ZEC depende de criterios como la creación de empleo.

Uno de los objetivos que la ZEC ha tratado de forma prioritaria es la llegada de empresas norteamericanas y asiáticas. Con la llegada de Robot Caché, la área de baja fiscalidad canaria logra ese objetivo y, además, la firma ya está presente en el mercado de capitales regulado del Estados Unidos.

Liquidez

Así, Robot Caché ha comenzado a captar apoyos internacionales para dedicarse al negocio de los videojuegos en línea y tributar en las islas con arreglo a los parámetros de la área de bajos impuestos del archipiélago.

Esa búsqueda de respaldos no solamente es en equipos humanos sino también en liquidez con criptomonedas. Es la primera plataforma descentralizada de distribución y reventa de videojuegos usando el «blockchain» o cadena de bloques.

Una de los argumentos para localizar dinero internacional es porque «no tiene o no puede obtener las habilidades técnicas y la experiencia necesarias para desarrollar con éxito» su modelo de negocio en las islas. ¿Y por qué se instalan? Porque en Canarias tiene un impuesto sobre beneficios del 4%; pero asociado al empleo.

El Gobierno de Canarias, dada la reciente irrupción del ocio electrónico, han creado un plan para captar empresas y dar salida a los jóvenes canarios especializados en finanzas e informática. El desempleo juvenil en las islas supera el 50% y en mujeres la cifra de 100.000 efectivos laborales.

De acuerdo con la documentación que se ha enviado a inversores, al que ha tenido acceso ABC, «si bien la compañía ha tratado de retener y continúa reclutando competitivamente expertos, existe una escasez general depersonal de gestión, técnico, científico, de investigación y marketing con la capacitación adecuada para desarrollar» su modelo en las islas, y que «la escasez es aún mayor en las islas Canarias, donde la compañía tiene su sede y opera principalmente».

Alianzas técnicas

La firma basada en Canarias ha llegado a acuerdos con Microids, THQ Nordic, 505 Games, Forthright Entertainment, Anuman Interactive, Entrada Interactiva, Inxile Entertainment, Maximum Games, Modus Games, Paradox Interactive, y Versus Evil.

Entre los expertos que respaldan al producto elaborado en Canarias está Nolan Bushnell, el fundador de Atari. También Phillipe Engram, que fue alto ejecutivo Activision Blizzard y Warner Bros. También se encuentra apoyando el proyecto Mark Caldwell, que fue vicepresidente de ingeniería en Disney Interactive Playdom. El aparato lo lidera Brian Fargo, creador de Interplay, en Xile Entertainment y que lanzó Wasteland.

La empresa no es otra cosa que una plataforma de distribución de juegos para computadoras como Steam, UPlay u Origin. Los editores lanzan sus creaciones al servicio instalado en la ZEX, los jugadores las compran y el promotor se lleva el 95%.

Los jugadores pueden revender los juegos que han utilizado en linea y es ahí donde reside una de las mayores potencialidades del grupo fundado en Canarias. Esas operaciones, también con su propia moneda digital: iron, convertible con analógicas o Bitcoin.