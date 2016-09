Es de sabios vislumbrar el futuro cuando las cosas marchan bien y preocuparse por ahorrar algo de dinero en tiempo de bonanza para hacer frente a la época en que no todo marche como es debido. Esto funciona en el plano político y macroeconómico y, por supuesto, en el ámbito personal y familiar: bien sabe de todo esto las amas de casa. Es fácil dejarse llevar por los acontecimientos, por los halagos y por el viento a favor. Pero no hay que olvidar que muchas veces lo que nos favorece es como consecuencia de que a otros les va mal, y no sólo de nuestra buena surte.

A España en general y a Canarias en particular el hecho de que determinados acontecimientos políticos, bélicos y económicos estén marcando de forma injusta y lacerada otros países de nuestro entorno – principalmente los del norte de áfrica-, le está favoreciendo en el sentido de que el flujo turístico que normalmente se dirigía hacia dichos países estén ahora reconduciéndose hacia “zonas más seguras” y se esté produciendo, para nuestro beneficio, una gran demanda que muchas veces es difícil de controlar y digerir.

Son muchas voces críticas las que nos advierten de que se puede producir una especie de “burbuja turística” entorno a este “fenómeno ocasional” ya que es debido a los problemas que están teniendo en estos momentos difíciles y convulsos nuestros competidores más directos; y, por consiguiente, sería necesario y urgente saber gestionar por parte de las AA. P implicadas y por parte de los empresarios, este llamémosle “éxito circunstancial” para, no sólo que no se nos valla de las manos, sino para que no muramos de éxito intentándolo explotar.

De ahí la necesidad de reconocer que las actuales cifras que están batiendo records en nuestra industria turística –en julio se realizaron 42,8 millones de pernoctaciones-, están muy condicionadas – podríamos incluso cifrarlas en casi en un 50 % en determinadas zonas-, por problemas exógenos a nuestra propia capacidad y realidad. De hecho, Canarias tras Baleares –donde prácticamente no cabe un turista más-, tiene el mayor índice de ocupación hotelera, que en el mes de julio ha sido del orden del 84%.

No obstante y pese a estas cifras hay quienes opinan que nuestro sector turístico se está quedando obsoleto y que necesita urgentemente de una renovación de acuerdo a las nuevas exigencias de calidad y competitividad que demanda un sector cada vez más exigente y que, a través de las redes sociales, permanece perfectamente enterado de la calidad de las distintas ofertas que existen hoy día en el mercado.

Tal vez por ello es necesario resaltar el esfuerzo presupuestario que determinadas empresas como Meliá, Riu o Iberostar de carácter familiar o Ritz-Carlton de perfil y capital más internacional o incluso Lopesan y Adrian-Hoteles de arraigo más insular, están llevando a cabo en nuestro archipiélago donde la inversión en sus hoteles de lujo ha sido de hasta un 28% más que en años anteriores.