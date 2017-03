La importancia de estar preparados

La pasada semana celebramos el Día Mundial de Protección Civil, una fecha señalada que nos llama a reflexionar sobre el valor que las administraciones públicas y la sociedad en general damos al concepto de Protección Civil. Las políticas y las acciones del Gobierno tienen una importancia crucial para actuar ante cualquier situación de emergencias, ya que es en el ámbito de la autonomía donde se sufre de manera directa los efectos de las amenazas y desde donde se configura de manera más eficaz la planificación y la gestión del riesgo en general. En el caso de Canarias, se suma además, la complejidad propia de ser un territorio fragmentado especialmente sensible ante ciertos fenómenos naturales a los que nos vemos expuestos. Siguiendo las indicaciones del Marco de Sendai (2015-2030), el escenario estratégico actual viene caracterizado por grandes dosis de complejidad e incertidumbre. En un mundo cada vez más globalizado, a los tradicionales riesgos y amenazas naturales se van sumando otros nuevos -de naturaleza tecnológica, industrial, fallos en infraestructuras, etc.- que podrían poner en riesgo el desarrollo económico y bienestar de Canarias.

Partiendo del gran valor geopolítico, que se ve revalorizado por su alto nivel de seguridad, nuestro Archipiélago no puede permanecer impasible ante este panorama. Es cierto que participamos de un contexto europeo de seguridad que actualmente favorece la protección de la integridad física y el bienestar de los nuestros ciudadanos y visitantes, pero es necesario seguir trabajando en la consecución de una estrategia de Protección Civil integral, con perspectiva de servicio público y continuada en el tiempo. Por ello, contar con una ley de Protección Civil de Canarias es uno de los objetivos destacados de la agenda política de este Gobierno. La futura norma establecerá los principios rectores de la acción en esta materia. Pero nada de lo que podamos hacer desde las Administraciones públicas tiene sentido sin la preparación y desempeño del personal de los servicios de Protección Civil que trabajan diariamente para que nuestra Comunidad sea más segura. Su capacidad, motivación, esfuerzo y profesionalidad garantizan una respuesta inmediata a las demandas de auxilio, materializando su actuación como servicios públicos que diariamente salvan vidas.

En este colectivo tiene especial relevancia el voluntariado, que con su trabajo altruista encarnan el mejor ejemplo del derecho de los ciudadanos a participar en la construcción de una sociedad más plural, igualitaria, libre y justa. Por ello, mejorar sus condiciones de funcionamiento, coordinación y desarrollo constituye uno de nuestros principales objetivos, además de avanzar en el reconocimiento social que este colectivo merece. Todos los intervinientes, coordinados de manera eficiente por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), garantizan la protección y atención de personas, bienes y medioambiente en caso de emergencias. A todos ellos no podemos más que agradecerles infinitamente el trabajo que hacen en pro de los demás. Pero la Protección Civil no debe convertirse en un concepto meramente paliativo que sólo funciona cuando existe una demanda de auxilio. Al margen de cumplir con este precepto, desde este Gobierno de Canarias queremos promover que todos los ciudadanos se conviertan en parte activa del Sistema a través de dos herramientas fundamentales: la información y la formación. No podemos hablar de servicios de emergencias sin la colaboración ciudadana. En los países del entorno europeo el desarrollo de la sociedad del bienestar va íntimamente ligado a la participación ciudadana. Así, del mismo modo que pedimos su colaboración en la vida política, económica, cultural y social, debemos promover la implicación de la ciudadanía en la defensa de la integridad física de las personas, bienes y medio ambiente en general. La Protección Civil en Canarias debe armonizar los objetivos, recursos y políticas existentes en materia de seguridad, tomando como referencia la anticipación y la prevención e involucrando a todas las Administraciones y sociedad en general. Asumimos que el concepto de seguridad en el siglo XXI debe ser mucho más amplio y dinámico y trabajamos diariamente bajo estas premisas y con la firme convicción de que es necesario acordarnos de la Protección Civil todos los días, no sólo cada 1 de marzo.

(*) Nieves Lady Barreto es dirigente de Coalición Canaria y consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias