El hijo del capo Totò Riina coloca en Facebook una foto del padre en un restaurante de Tenerife

La combinación o mezcla de fotos de santos y futbolistas, está a la orden del día en Italia. Lo que no se había visto hasta ahora era combinar fútbol y mafia, como ha osado realizar el restaurante italiano «Martini» en Tenerife. Presidiendo una pared se ha colocado al «capo dei capi» de Cosa Nostra, Totò Riina, de 86 años, el jefe máximo de la mafia siciliana. Y debajo de él aparecen futbolistas símbolo del «calcio» italiano: Fabio Cannavaro, rodeado por sus compañeros de la selección nacional, alzando la copa de campeones del mundo en el 2006, y después Roberto Baggio. Con orgullo ha mostrado estas tres imágenes, bien enmarcadas, el tercer hijo hijo de Totò Riina, Salvatore, quien en su página de Facebbok exulta escribiendo este mensaje en inglés e italiano: “Algunos de mis grandes amigos de Rumanía se han encontrado en este restaurante, y mirad qué fotografía había en la pared junto a otros personajes italianos famosos en el mundo… ¡Gracias amigos míos!».

Nada que ver esa mezcla de mafia-fútbol, con la santos-futbolistas como se encontró Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, en su visita a Roma el pasado 24 de mayo. Al terminar la cena en un céntrico restaurante romano, «Le cave di San’ Ignazio», Ivanka vio junto a una imagen del santo Padre Pío, una foto de Giorgio Chinaglia, exjugador del Lazio, con los brazos abiertos y mirada hacia arriba como implorando al cielo. De ahí que Ivanka Trump preguntara: «¿Qué santo es?». Luigina Patalone, propietaria del restaurante, aclaró después: «Le hemos explicado que no se trataba de un santo, sino de un gran campeón del Lazio».

Indignación y náuseas

Salvatore Riina, de 40 años, es muy activo en Facebook para hacer publicidad de su libro «Riina family life», que es una historia, traducida ya a varios idiomas, en la que salva a la familia y al padre, el sanguinario boss mafioso, apodado La bestia por su crueldad, condenado a cadena perpetua por 13 homicidios, aunque es responsable directo de más de un centenar de asesinatos, entre ellos los magistrados Falcone y Borsellino. Su hijo Salvatore Riina sufrió una condena de ocho años y diez meses de cárcel por asociación mafiosa, y hoy vive en libertad con vigilancia especial en Padua. Su libro está lleno de omisiones y vacíos de memoria. En las 226 páginas del volumen, la palabra mafia aparece nueve veces, ocho de ellas casi escondida, y en la última deja clara su visión de sobre su padre, a sus ojos inocente: «Lo que yo he llegado a ser lo debo a mis padres que hicieron que nunca me faltara nada, y esta es la respuesta que daré a quien me pregunte sobre la mafia que se ve en televisión».

En Italia ha causado cierta indignación esa mezcla de fotos de Riina con futbolistas italianos que son un símbolo del deporte en este país. Pero sobre todo lo que produce náusea es que se haya relanzado con la admiración de su hijo en Facebook, porque en la red social aparecen comentarios condenables y fuera de lugar. Dario Visco, por ejemplo, escribe: «Máximo respeto para un hombre que ha cambiado la suerte de Italia». Por ello, el diputado del Partido Democrático, Michele Anzaldi, ha subrayado que es necesario exigir a Facebook y a las redes sociales «una batalla de civismo que conlleve una firme condena de los fenómenos de apología de la criminalidad organizada». Es evidente que no se puede colocar una foto de campeones que alzan una copa del mundo junto a la imagen del más bestial criminal de la mafia, equiparado por su hijo a un gran personaje hasta el punto de hacer también ostentación como hacen los jugadores con la copa.