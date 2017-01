Fray Pablo Montañés, capellán en Canarias y bohemio en Ámsterdam en 1696

Fray Pablo Montañés formaba parte del cuerpo de capellanes que asistía a las tropas canarias que eran enviadas a Europa. En Amsterdam, se hizo pasar por judío. Su casa en las islas se ubicaría en lo que actualmente es el Consejo Consultivo de Canarias, órgano de asesoramiento jurídico de la Comunidad Canaria.

La presencia histórica de Montañés en Tenerife está ampliamente documentada por José Peraza de Ayala, en su texto 'Relación Genealógica de los Patronos del Convento de San Sebastián de Los Silos' y Antonio Luque Hernández en su libro sobre 'Las familias Chaves y Montañés de Tenerife'.

Hace 40 años, Haim Beinart, el historiador e hispanista israelí, escribió del capellán canario una pequeña biografía. Luis Alberto Anaya Hernández, profesor del departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC, también hace mención a este fraile canario que "llegó a oficiar misa y realizar confesiones a soldados", segúnBeinart.

Este agustino era hijo del capitán Sebastián Pérez Montañés. Fray Pablo partió como capellán de las tropas canarias, cumpliendo con sus obligaciones religiosas hasta que el tercio que había estado de guarnición en Namur se reformó, pasando entonces a Bruselas y Amsterdam para retornar a España, o esa era su intención. Fray Pablo Montañés debió ser nieto de Francisco Gabriel Montañés del Castillo Machado, que fue el sargento mayor de caballería.

Para regesar a Canarias, Haim Beinart recuerda que se le facilitó en Ámsterdam 400 reales de plata de ayuda. Según uno de los testigos, y los estudios de Anaya Hernández, ese dinero "se gastó de burdel en burdel". En ese proceso, optó por hacerse judío. Y "con todas sus consecuencias" dado que se circuncidó y adoptó el nuevo nombre de 'D. Alejandría'. Se casó con una mujer judía con quién tuvo un hijo.

Decía que era judío. Para ser aceptado en la sinagoga se inventó que en su familia en Canarias eran criptojudíos, cosa que escandalizaría a la familia en Tenerife. Y como no podía demostrar fue expulsado. La comunidad religiosa en Amsterdam le dio seis meses de plazo para demostrarlo.

Por ello, andó peticiones para poder acreditar su tesis; pero nadie en Tenerife le hacía caso. Era incierto. Un testigo que era de Garachico, en Tenerife, y que se llamaba Juan Antonio Moermans, un comerciante flamenco que se encontraba en Amsterdam en aquellos días, apunta Haim Beinart, planteó sus dudas.

Al final, tras circuncidarse a principios de noviembre de 1696, entre los datos que procedían de Tenerife, surge una carta de su padre, que decía que "no tenía idea de las intenciones" de Fray Pablo Montañés. Algunos judíos fueron a visitarle, en enero de 1697, porque seguía convaleciente por la operación y dieron un testimonio demoledor: "No era ni un judío ni cristiano, porque carece de conocimiento sobre judaísmo". Entre otros, Francisco Coronado le pidió que le dijera algunos mandamientos en hebreo. No tenía ni idea.

Después de salir fraile de Canarias como capellán, gastarse el dinero "de burdel en burdel", casarse con una judía, tener un hijo, hacerse pasar por judío y generar problemas a su familia en Tenerife, dijo que estaba arrepentido. Y se encontraba en la tesis de ir a Roma a pedir perdón. El profesor Anaya Hernández apunta que en Ámsterdam coincide, entre otros, con Rodrigo Núñez, que era sacristán de la catedral de Sevilla "y con un clérigo que llaman Chumasero", que estaba huido de la Inquisición, porque se había judaizado.

"El caso de fray Pablo Montañés y el de los restantes religiosos citados, no es extraño, pues tenemos documentación original sobre otros eclesiásticos que siguieron el mismo camino", afirma Méndez Anaya, profesor de la ULPGC. A su juicio, "lo interesante del proceso, a nuestros efectos, es la carta que se conserva en el mismo escrita por Fray Pablo a su padre desde Ámsterdam el 10 de octubre de 1696".

En esa misiva, Fray Pablo Montañés apunta que han muerto muchos soldados isleños de enfermedad en los barcos, en Inglaterra y en el hospital de Malinas, de los que remite una memoria que no se conserva, sacada de los billetes que le daban con sus nombres, aunque advierte que ha perdido billetes "de muchos más que han muerto. En dicho texto se lamenta de "tanto pobre que muere a la clemencia por el poco gobierno de España". Afirma que no hay combate, que los ejércitos "se miran unos a otros".

Fray Pablo Montañés fue condenado en España y se le embargaron sus bienes. Sobre Ámsterdam, menciona la libertad de cultos, con frailes de su orden y más de cincuenta iglesias, y explica que aunque el católico no está legalizado sí está tolerado, "y que estas iglesias pagan a los Estados un impuesto como las casas particulares, y stos como país libre" interesado lo permite.

En la carta a su padre del 10 de octubre de 1696 le informa que quiere ir a Cádiz por mar desde Ámsterdam una vez que la travesía sea segura. De allí a Madrid, para actuar como un sacerdote reformado y entonces a Roma. Nunca se le volvió a ver en Canarias.