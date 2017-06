El fondo hotelero del Sabadell aumenta su cartera en 1.700 camas en Canarias

La cadena canaria Ifa Hotels ha comunicado a la Bolsa de Frankfurt, donde cotiza, que ha cerrado la colocación de una serie de activos fijos ubicados en Canarias al fondo del Banco Sabadell especializado en turismo. Representa un aumento de unas 1.700 camas para la entidad financiera. Estos establecimientos en el ejercicio de 2016 con Repvar altos y altas ocupaciones, de entre el 90 y el 96%.

Son los hoteles Ifa Dunamar, Ifa Beach e Ifa Continental, que pasan al fondo especializado en sector servicios, HI Partners. Lopesan seguirá gestionando estos establecimientos bajo el paraguas de sus marcas de nueva creación 'Abora by Lopesan' y 'Corallium by Lopesan'. Por tanto: salen de la órbita de IFA Hotels y entran en la división de Lopesan.

El Ifa Beach, de 3 estrellas y con 210 habitaciones, es el más pequeño de los 3 establecimientos. El hotel de 3 estrellas Ifa Continental, que dispone de 383 habitaciones, se encuentra en las inmediaciones del centro de la popular población turística de Playa del Inglés. El hotel de cuatro estrellas Ifa Dunamar es el más antiguo de los tres. Dispone de 273 habitaciones y también se encuentra en primera línea de Playa del Inglés.

Esta es la segunda operación financiera en la que HI Partners adquiere y confía la gestión de sus activos a Lopesan, que en julio de 2016 adquirió el Ifa Catarina, también localizado en el sur de Gran Canaria, y que actualmente se encuentra en proceso de renovación para convertirse a la marca 'Abora by Lopesan', basada en las experiencias y la diversión de los clientes.

En el caso del Catarina, será el primer hotel que se estrene bajo esta nueva marca, ya que está prevista la conversión de otros hoteles Ifa a esta nueva marca, u otros establecimientos ajenos que también puedan ser gestionados con las nuevas enseñas.

Los hoteles Ifa Beach, Ifa Dunamar e Ifa Continental también recibirán una reforma para transformarse en las nuevas marcas creadas por el grupo hotelero canario, en el marco de su nueva estrategia de cambio de nombre y de separación de su cartera inmobiliaria inicial, de las actividades de gestión hotelera de establecimientos propios o ajenos.

La venta de estos 3 hoteles de Ifa, división hotelera que cotiza en el mercado bursátil alemán, y en la que Lopesan es accionista mayoritario, "permitirá reforzar la alianza con HI Partners y dotarse de recursos propios para sustituir su amortizada planta hotelera por nuevos productos alojativos de construcción propia", indicó a ABC este viernes una fuente de Lopesan.

El grupo canario ha iniciado las obras de un nuevo resort de más de 1.000 habitaciones en Playa Bávaro, en República Dominicana. También concreta sus opciones para desarrollar nuevos productos hoteleros en bolsas de suelo adquiridas en Mogán y Fuerteventura, o participar en el desarrollo de Anfi del Mar tras adquirir el 50 por ciento de este complejo, el mayor de Europa dedicado a la explotación en régimen de tiempo compartido.

La operación de la cotizada hotelera ya ha sido comunicada al regulador bursátil alemán. Con estas recapitalizaciones y perspectivas de crecimiento, unidas a los resultados obtenidos en el pasado ejercicio.