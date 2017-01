Felipe Afonso pide la salida de la 'vieja guardia' del PP canario y respalda el liderazgo renovado de Antona

El dirigente del PP grancanario, Felipe Afonso, se ha posicionado este miércoles a favor de Asier Antona como presidente regional de su partido frente al anuncio de que también pugnará por ese cargo el conservador Juan José Cardona.

Para Afonso, el PP canario precisa un volantazo y un cambio de rumbo. La hoy vieja guardia que llegó con José Manuel Soria en 1995 al cargos de responsabilidad con el PP, hace 22 años, debe ceder su espacio de influencia a una generación distinta. Una agenda donde haya "una renovación generacional que es necesaria" en su organización, donde "hay que tener un líder de otra generación".

Afonso ha reclamado, además, a Cardona que sea "respetuoso" al hablar de Antona que, asimismo, no ha aclarado si se presenta o no a renovar el liderzgo entre los populares. Antona ha dicho que mantiene su agenda de desarrollar una agenda moderada de alternativa politica en las islas.

"Debemos tener cuidado con extremarnos, ser respetuosos, con todo el mundo y, obviamente, con los compañeros del partido también", ha apostillado Felipe Afonso.

"Yo creo que la persona que presenta el perfil adecuado es Asier Antona. Es mi opinión y la expreso con absoluta claridad", ha dicho Afonso, que ha reconocido el derecho de Cardona a disputarle el puesto, pero ha cuestionado cómo ha anunciado su iniciativa, en especial por el hecho de que le haya achacado aprovechar su situación de liderazgo para tomar ventaja a otros.

Una afirmación a la que ha respondido que "si tiene ventaja será porque la mayoría del partido, la Junta Directiva Regional, lo eligió, sin ningún voto en contra", cuando el anterior presidente, José Manuel Soria, renunció a todos sus cargos políticos.

El portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria ha salido al paso, además, de otras declaraciones de Cardona, como la de que optaba a la presidencia por entender que para el partido no era bueno "un excesivo individualismo", algo que Afonso ha interpretado que atribuía a Antona y ha rechazado.

"Yo no creo, como se ha dicho, que (Asier Antona) sea un líder individualista. Tiene un equipo bueno, renovado y joven. Es un equipo, no un individuo", ha señalado al respecto. No obstante, ha reconocido el derecho de Cardona a proponerse para presidente, porque "cada cual es libre de hacer lo que tenga que hacer".

Y, en todo caso, ha insistido en que considera que Antona "es el líder que necesita el partido y que ha situado al PP en la centralidad del debate político en Canarias", entre otras cosas porque entiende que "una renovación generacional que es necesaria" en su organización, donde "hay que tener un líder de otra generación".

"Y los que estamos en otra generación lo que debemos hacer es apoyar a la dirección, apoyar al equipo, y concentrarnos en los trabajos que el partido nos encarga", como "recuperar la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que la perdimos", ha declarado Afonso en alusión a Cardona, que pasó en el presente mandato municipal a la oposición tras haber sido en el anterior el alcalde de esa capital.