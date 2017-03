El presidente de la Federación Islámica de Canarias, Tijani El Bouji, expresó este jueves su solidaridad con los católicos y el Obispado de Canarias por el ataque "blasfemo" por parte de la Gala Drag Queen de Las Palmas a a la creencia religiosa.

"No quiero ni imaginar que se pudiese hacer algo así con una imagen de Mahoma. No queremos que la comunidad musulmana se exalte ya que no aguantaría una falta de respeto de este tipo", afirmó el también imán basado en el sur de Tenerife.

"Me parece una falta de respeto y he enviado un mensaje de solidaridad a amigos curas porque siempre diré que si la religión no es importante para algunos, para los creyentes es algo sagrado y hay que respetarla", afirma El Bouji en declaraciones al diario local 'Canarias 7'

La autoridad religiosa islámica en las islas dijo que "hablan de libertad, pero yo les digo que la de expresión tiene unos límites" ya que "la libertad tiene que ser limitada" una vez que "sale del marco del respeto y daña a la sociedad y al ser humano".

A su juicio, "nosotros respetamos los carnavales aunque no estemos de acuerdo con ellos, y considero que ellos también tienen que hacerlo con nuestros símbolos" ya que "actos así generan odio y separación entre la gente".