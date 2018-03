La errante entrada en Gran Canaria del buque «herido» en Tenerife por el último temporal Los estibadores y recomendadores del Puerto de Santa Cruz de Tenerife evitaron un desastre medioambiental cuando el portacontenedores fue aborardo por una plataforma petrolífera

R.L.P.

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 31/03/2018 23:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este fin de semana ha llegado al Puerto de Las Palmas el buque Spica, que resultó «herido» por un accidente desde una plataforma petrolídera el pasado invierno en un temporal en Santa Cruz de Tenerife.

El buque portacontenedores llega a Gran Canaria para ser reparado porque el último día de febrero fue colisionado por la West Taurus. Fue por los fuertes vientos de esos días en las islas. Así lo contaba ABC.

Gracias a los estibadores de Tenerife no hubo una catástrofe medioambiental en esta fecha en Canarias. El buque tiene doble casco y eso ayudó a que no se hundiera. Pero si no llega a ser por la pericia de los profesionales del mar, el suceso hubiese sido muy grave.

A todo ello, hay que sumar que la tripulación mantuvo la sangre fría y pudo reaccionar cuando la mole les abordaba. Los tripulantes de los remolcadores de Tenerife arriesgaron su vida para evitar males mayores en aquella noche de temporal cuando se originó el suceso.