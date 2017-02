Desde un agnosticismo irredento, expreso mi total indignación con esta actuación, que me parece totalmente inadecuada y ofensiva para una gran parte de las población, me atrevo a decir que normal, porque, el haber sido votada mayoritariamente, indica la total falta de respeto de jueces y votantes telefónicos para con los derechos de los demás que tanto predican en el siglo XXI.

Por puro evidente y repetitivo, no quisiera insistir, aunque lo haga, en la cobardía patológica y enfermiza de quienes no se atreven a hacer algo remotamente similar con las creencias del Islam, que por cierto ahorca y arroja desde torres a los homosexuales, ni con la Cuba de Fidel que los encierra en campos de reeducación para volverlos "normales".

Atacar a quien saben que no se defenderá, es como mínimo de cobardes y miserables. Soy consciente de que lo políticamente correcto domina la comunicación social, pero eso no me impedirá mostrar abiertamente mi desagrado con este lamentable espectáculo, jaleado por los presentadores de TVE y de RNE con grandes alegrías.

Y por ponerme la venda antes de que la progrez zafia lance la piedra, ni se trata ni se pretende denostar opciones sexuales individuales tomadas en libertad, se trata de respetar a los demás y no zaherir sin necesidad ni oportunidad a un gran segmento de la población, sin entrar en consideraciones religiosas… por cierto, totalmente legítimas, democráticas y respetables. Si el Ayuntamiento tenía conocimiento de esta ofensa, malo… y si no lo tenía, ¡peor!