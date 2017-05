¿Qué dicen los turistas peninsulares sobre la 'panza de burro' en Playa de Las Canteras, Gran Canaria?

En Las Palmas capital hay todos los veranos lo que los canarios denominan panza de burro, que, en pocas palabras, es una acumulación de nubes por la influencia de los vientos alisios en el norte de Gran Canaria. El efecto es como tener aire acondicionado gratis todo el verano. Cielos despejados, de entrada no.

Para un turista asiático, venir a Las Palmas capital puede ser interesante porque puede pasear sin ver el sol. Para una familia con niños que busque sol, siendo verano, Las Canteras es ideal porque puede no se masifica y los niños están en la arena la mar de contentos. Los canarios suelen resignarse, hablar de las ventajas de la 'panza de burro' o confiar a la llegada del buen tiempo a partir de septiembre y octubre.

Hay turistas peninsulares que optan por este ámbito urbano y , cuando quieren sol en cantidades industriales, se van a Agaete o Meloneras. En Meloneras, por ejemplo, hay espacios en el entorno turístico de Lopesan a los que también se recurre para hacer compras en centros comerciales con precios competitivos. Además, siempre abierto.

En TripAdvisor, un canario natural de la misma ciudad de Las Palmas afirma que Las Canteras es "la mejor playa de ciudad pero con panza de burro". "He vivido ahí dos años, y una de las mejores experiencias es pasear, correr o bañarte en la playa, aunque muchos días te salen nubes y caen algunas gotas". Es una playa limpia, transitada y amplia, donde disfrutar muchos de los días del año". Este comentario es el que más puntuación tiene de los usuarios de esta red social.

Casi todos dicen: Excelente playa

Sobre Las Palmas capital en esta plataforma de recomendaciones hay 4.913 opiniones de viajeros de los que 3.222 dicen que es un destino excelemte y 1.296 que es muy bueno.

Un usuario nivel tres, que significa que habitual haciendo recomendaciones, apunta que es "genial en cada rincón, según donde estés hay un ambiente diferente, más surfero cerca del auditorio y más tranquilo a partir de playa chica, resguardados por la barra, preciosas puestas de sol".

Este mes de mayo, Mercedes ha escrito: "La playa es grande y muy bonita, pero siempre está la famosa panza de burro que tapa el sol. Se alquilan tumbonas muy baratas (2,5 euros). El agua es limpia y no hay piedras. A veces el viento es molesto".

Desde Granada, Juan Carlos, que es un colaborador de Tripdavisor nivel cuatro, sentencia: "Buena playa cuando no está nublado" y que "sin duda es la mejor playa urbana en la que he estado" porque "es muy grande, se puede practicar surf y hay parques y todo tipo de negocios al lado". Sin embargo, añade que "no le doy los 5 globos porque suele estar nublada por la famosa panza de burro. Hay quien esto le gusta porque es verdad que hace menos calor pero, particularmente, no me gusta".

Otro turista peninsular, de Bilbao, nivel tres, afirma que Las Canteras es una "magnífica playa con el pequeño inconveniente de las piedras para entrar al agua en algunas zonas, pero lo peor es el tiempo, panza burro, gris todo el día" aunque hay "buena zona de paseo".