Concha Cuetos: «los guionistas españoles no deben tener abuelas» La actriz visita Canarias para participar en el Festival de Cine de Gáldar, donde le han rendido un homenaje. Afirma que está bien de dinero porque «siempre he sido una hormiguita»

La actriz Concha Cuetos expresó este sábado su contrariedad con la agenda que tienen los guionistas españoles para dar empleo a las actrices más veteranas. «Parece que no tienen abuelas», afirmó. A su juicio, se olvidan de las actrices españolas que superar una edad determinada creyendo que están acabadas o que no tienen tirón en el cine.

Cuetos ha lanzado estas críticas en Canarias, donde participa en el Festival de Cine de Gáldar, donde le han otorgado la distinción de «Guayarmina de Honor» por su quinta edición.

Explicó que «las mujeres siempre lo han tenido mucho más difícil, pero conforme cumplen años las actrices comienzan a tener menos trabajos. Y parece ser que los guionistas españoles no tienen abuela porque se olvidan de las actrices de cierta edad», recalcó la actriz con cierta tristeza.

Afirmó que tiene dinero; pero que hay gente de su edad que lo está pasando mal. «He sido toda mi vida una hormiguita, ahora me dedico a viajar y sobre todo a vivir y disfrutar de mi nieto».

Sobre la televisión actual, ha afirmado, la actriz afirma que «me divierte mucho más y es mucho más inmediato». Sin embargo, «no hay argumentos para mujeres mayores y es inimaginable en España un papel para una mujer mayor como los tiene por ejemplo Julie Dench. Igual que antes si hacías televisión no podías hacer cine ni teatro, si ahora no haces televisión no haces nada».

Concha Cuetos agradeció que en las islas se haya reconocido su trabajo en Gáldar aunque «cuando te comienzan a llamar para homenajes empiezo a darme cuenta de que soy mayor», agregó en tono jocoso.