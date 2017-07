Coalición Canaria y PP mantienen la «guerra fría» antes de firmar un pacto regional

Coalición Canaria (CC) y PP mantienen en las islas su batalla por no mostrar vulnerabilidad o debilidad a fin de establecer un acuerdo de gobierno en las islas. Este jueves han anunciado que no se sentarán hasta, quizás, la semana que viene.

Desde que la CEOE de Las Palmas pidió al PP canario que no cesase al consejero regional de Industria, Pedro Ortega, no es que no negocien una salida formal. Es que tampoco han vuelto a sentarse a hablar.

CC y PP ya suspendieron la anterior reunión, que iba a tener lugar también en la capital tinerfeña el pasado 30 de junio. Este miércoles, 5 de julio, confirmaron que la reunión del viernes, que estaba fijada para las once de la mañana en el Hotel Taburiente, en Tenerife, tampoco se celebra.

Oficialmente, CC no admite una bajada de impuestos como el IGIC que pide el Partido Popular. el PP tiene la opción de pedir a la dirección nacional que arbitre una salida ya que en la comisión negociadora se sienta el líder de CC, José Miguel Barragán. Como ingrediente añadido, la crisis interna del PSOE canario. El PP, por su parte, ofrece su disposición a formar parte de la Administración canaria; pero aparentando no mostrar interés.

En ese lenguaje, Asier Antona mandó este jueves en Twitter una foto en la que se le observa relajado en La Palma. "Es una gozada tener tiempo para hablar pero sobre todo para escuchar", afirmaba el presidente del PP de Canarias.

Desde el PP, algunos dirigentes consultados por ABC este jueves han coincidido en dos cosas: saber qué candidato obtiene más avales en el proceso interno de primarias y, por otro lado, esperar a que se depuren los avales duplicados emitidos. Si gana Patricia Hernández o López Aguilar, un pacto regional en 2019 entre PSOE y PP sería más fácil. Con Ángel Víctor Torres, las posibilidades de un acuerdo de estabilidad con CC será menos complicado.

Pulso

La secretaria de organización de CC, Guadalupe González, indicó este jueves que los contactos con el PP se están llevando a cabo. "CC mantiene sus contactos con el PP, y sigue en la línea de intentar llegar a un acuerdo pero en estos momentos hasta que no se pueda elaborar un documento conjunto con las propuestas de mínimos que hemos ido avanzando en este tiempo pues se seguirán manteniendo los contactos y seguiremos hablando", afirmó González Taño.

La diputada del PP, Ana Zurita, recordó este jueves que plazo para llegar a un acuerdo con CC acaba el 15 de julio. Afirmó que "no merece la pena marear la perdiz", admitiendo que desea que las negociaciones "lleguen a buen fin", ya que "hay más puntos que tenemos en acuerdo que en desacuerdo", si bien las diferencias son, mayoritariamente, en el ámbito fiscal y electoral.