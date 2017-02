Una clínina canaria de infertilidad, condenada por usar semen equivocado

El Tribunal Supremo ha confirmado el fallo de la Audiencia de Las Palmas que en mayo de 2016 condenó al Instituto Canario de Infertilidad (ICI) a abonar 315.000 euros a una mujer que acudió con su marido a ser inseminada de éste, pero dio a luz gemelos de padre desconocido.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso presentado por el Instituto Canario de Infertilidad (ICI), una clínica privada de fecundación in vitro de Las Palmas de Gran Canaria, según informa este domingo el diario 'Canarias 7', que agrega: "Sus hijos no sólo no son de su pareja, sino que ni ella ni los gemelos, un niño y una niña que actualmente tienen 13 años, sabrán nunca quién es el padre".

La posición del Tribunal Supremo se deriva de un recurso contra una sentencia de la Audiencia de Las Palmas de 2016 que, en trámite de apelación, condenó a la empresa a pagar a una mujer y a sus dos hijos gemelos, "por el error colosal" con el que fueron concebidos en 2007. Ella fue al ICI para ser fecundada con el semen de su marido, que se había hecho una vasectomía.

La mujer siguió el protocolo de entregar sus óvulos y su marido, el esperma. Ese semen salió del marido con una biopsia realizada por un urólogo. En la cadena de custodia pudo existir alguna fisura. El esperma introducido en el vientre de la mujer fue generado por semen desconocido. Crió a gemelos con el esperma de un donante anónimo.