Ciudadanos pide el bloqueo del proyecto de la Metroguagua de Las Palmas

Los vecinos afectados por obras del proyecto de transportes Metroguagua y la patronal que vende coches en Canarias ya no están solos en su rechazo al proyecto de guagua de transporte urbano de BRT de Las Palmas. Solamente el PP y Unidos se mantiene apoyando el proyecto en el bloque de la oposición.

Este viernes, Ciudadanos ha anunciado formalmente en el pleno municipal que se baja de este proyecto por varias razones: caro y "hay trampas" en la gestión del espacio en el que se quiere ejecutar esta inversión que viene respaldada por el Banco Europeo de Inversiones, que ha vendido el dinero para su ejecución al Ayuntamiento de Las Palmas para hacer la obra.

"Nos hemos reunido con muchísimos técnicos porque no hay un análisis comparativo con un tranvía, y el BEI lo que ha dado es un crédito, no una subvención. Tenemos serias dudas", dijo esta semana Correas, que agregó que no significa que respalde la opción de un tranvìa sino que pide que "se estudie".

Beatriz Correa afirma en el pleno de la capital grancanaria ha lamentado que el Ayuntamiento rechace la posibilidad de colocar un tranvía en la ciudad "porque deben estudiarlo, pero que tienen claro que es mejor".

La portavoz de Ciudadanos lamentó que "lo curioso" es "que se hayan dado cuenta tan tarde, cuando les veníamos advirtiendo desde mucho antes de que se consiguiera la financiación".

Correa demandó al PSOE, Podemos y Nueva Canarias, socios de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas capital, que que estudien la opción del tranvía porque "cuando lo estudien y se den cuenta que es mejor y, sobre todo mucho, pero mucho más barato a largo plazo, será tarde". El PP mantiene su respaldo al proyecto.