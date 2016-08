Cinco playas canarias donde celebrar el Día del Perro

En Canarias, casi se puede ir prácticamente a todas las playas con perro. Solamente, hay que ser un poco prudente y saber si puede o no molestar a alguien. Está permitido pero no autorizado. Eligiendo bien la hora del baño del animal, dado que el perro no va a broncesarse, y controlando no molestar a nadie, los canarios no suelen poner el grito en el cielo si ven a alguien con un perro en una playa. Otra cosa es la normativa y el papel que adopten las autoridades municipales. Sacar al perro a la playa es sano. También se liga. Los dueños y los perros.

Bocabarranco es un espacio adorable para las mascotas. Es de arena negra y los animalitos tienen cientos de metros para refrescarse y conocer a nuevos amigos. Suele hacer viento. Pero no hay límite de horarios. Está cerca de una planta desaladora; pero los perros tampoco van a estar haciendo kitesurf, otra de las diversiones que contemplar en esta playa. Ojito a la corriente.